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Yaptığımız kaldırım İstanbul mesafesi

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Yaptığımız kaldırım İstanbul mesafesi
Bafra Belediye Başkanı Şahin, yol ve kaldırım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Buradan İstanbul mesafesine kaldırım döşüyoruz. Buradan Ankara mesafesine asfalt yol yapıyoruz "dedi.

Bafra Belediyesi’nin asfalt ve beton yol seferberliğinden sonra kaldırım seferberliği ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.  Cumhuriyet meydanının tamamen yenilenmesiyle birlikte belediye caddesi, Alaçam, Yaşar Doğu ve Tekel Caddesini kapsayacak olan baskı beton kaldırım çalışmaları sürüyor. Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin beraberinde Belediye Başkan yardımcıları İsmail Kurt,  Fikret Vatansever ve Fen İşleri Müdürü Hüseyin Özdamar ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşlarla sohbet etti. 

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, " Bize hep kaldırım yapıyorsunuz yol yapıyorsunuz diyen arkadaşlarımız oluyor. Arkadaşlarımız doğru diyorlar. Çünkü buradan İstanbul mesafesine kaldırım döşüyoruz. Buradan Ankara mesafesine asfalt yol yapıyoruz. Bu nedenle ağırlığımız asfalt ve kaldırım yapmak olmuştur. Çok şükür hemşerilerimin destekleriyle ve personellerimizin özverili çalışmaları ile 9 yılda 30 yılda yapılandan daha çok asfalt, kaldırım ve beton yol yaptık. Tüm bunlarla birlikte hem bunların tesislerini kurduk hem de araçlarını alarak Bafra’mıza kazandırdık. Hemşerilerime destek ve hoşgörüleri için çok teşekkür ediyorum” dedi. Gökhan İÇKİLLİ 

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