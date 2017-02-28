Yaptıkları Afişleri Sergilediler

Yunusemre Halk Eğitim Merkezinde Bilgisayar Destekli Tasarım Kursu gören kursiyerler, yaptıkları afişleri sergiledi.

Yunusemre Halk Eğitim Merkezinde Bilgisayar Destekli Tasarım Kursu gören kursiyerler, yaptıkları afişleri sergiledi. Sergi, 3 Aralık Cuma gününe kadar Yunusemre Halk Eğitim Merkezi giriş katında açık kalacak.

Son günlerde açtığı çeşitli kurslarla gündeme gelen Yunusemre Halk Eğitim Merkezinde Bilgisayar Destekli Tasarım kursuna katılan kursiyerler, yapmış oldukları afişleri sergilediler. Yunusemre Halk Eğitim merkezinin giriş katında açılan sergide kadına şiddete dikkat çekmek, su israfını önlemek gibi sosyal sorumlulukla ilgili afişlerin yanında, kurs öğrencilerinin kurguladığı film afişleri de bulunuyor. Sergiyi gezen Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aynur Özdemir, sergiye sağladığı katkılardan dolayı Fotoğraf ve Grafik Öğretmeni Nazmi Çaykara'ya ve tüm kursiyerlere teşekkür etti. 27 Şubat tarihinde açılan sergi 3 Aralık Cuma gününe kadar açık kalacak.

Kendi filminin afişini yaptı

Kursiyerlerden İsmail Aybey, Sağlık-Sen tarafından 2016 yılında ülke genelinde düzenlenen kısa film yarışmasında ikinci gelen "Bir can için" isimli filminin afişini hazırladı. Kendi yaptığı filmin afişini yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Aybey, "Fotoğraf kursu sonrasında Grafik-Tasarım kursuna da katılarak fotoğraf üzerinde düzenleme yapma, afiş, broşür, kartvizit hazırlama gibi tasarım konularında kendimizi geliştirdik. Afiş dersinde kendi çekmiş olduğum filmimin afişini hazırladım. Kursun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.