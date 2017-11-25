Yaptıkları Makyajlarla ’Kadına Yönelik Şiddet’e Dikkat Çektiler

Karabük'te üniversite öğrencileri, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla yüzlerine yaptıkları makyajla sokağa çıkarak farkındalık oluşturdu.

Karabük'te üniversite öğrencileri, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla yüzlerine yaptıkları makyajla sokağa çıkarak farkındalık oluşturdu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Karabük Üniversitesinde okuyan Sinem Ceyhan, Neslihan Özmen ve Selinay Türgegün, şiddeti anımsatan makyaj yapıp ağızlarına siyah bant takarak Karabük sokaklarında "kadına yönelik şiddet'e dikkat çekti.

Etkinliğe erkek öğrencilerden Çağrı Çemçem, Halis Demirtaş ve Sedat Ünal da destek verdi. Konuyla ilgili konuşan Selinay Türgegün, "Ülkemizde her gün binlerce kadın eşleri, babaları ve ağabeyleri tarafından şiddete maruz kalıyor. Biz de buna sessiz kalmak istemiyoruz. 25 Kasım'da böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik" dedi.

Amaçlarının Karabük'te bir farkındalık oluşturmak olduğunu kaydeden Sinem Ceylan ise "Toplumumuzda ülkemizin 81 ilinde her yerde kadına şiddet uygulanmaya devam edecektir. Bunları artık durdurmanın yolu olmalı. Biz de burada kendi çabamızla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Kimse kendi ayıbından utanmıyor ama bakmaya devam ediyor" diye konuştu.

Kafası sargılı, gözleri morarmış bir şekilde yapılan makyaj ve ellerindeki "kadına şiddete hayır" yazılı broşürler ile caddede gezen üniversite öğrencilerini gören bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.