  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 14 °C

Yaralı Askerin Şehit Haberi Baba Ocağına Ulaştı

» »
Yaralı Askerin Şehit Haberi Baba Ocağına Ulaştı
Şırnak Silopi'de üzerine yıldırım düşmesi üzerine yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Ümit Çelik'in acı haberi Kırıkkale'deki...

Şırnak Silopi'de üzerine yıldırım düşmesi üzerine yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Ümit Çelik'in acı haberi Kırıkkale'deki baba evine ulaştı.

25 Nisan 2017 tarihinde vatani görevi yapmaktayken üzerine yıldırım düşen Piyade Er Ümit Çelik, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ümit Çelik, şehit oldu. Şehit Çelik'in acı haberi Kırıkkale'nin Yuva Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı.

Edinilen bilgiye göre terhis olmasına iki gün kala yıldırım düşmesi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ümit Çelik'in Anne ve babası Ankara'da olduğu için şehidin evine akrabaları tarafından Türk bayrağı asıldı.

Yaralı Askerin Şehit Haberi Baba Ocağına Ulaştı

Yaralı Askerin Şehit Haberi Baba Ocağına Ulaştı

Yaralı Askerin Şehit Haberi Baba Ocağına Ulaştı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 42 Ülkenin Renkleri Afyonkarahisar’da Bir Araya Geldi06 Mayıs 2017 Cumartesi 18:53
  • Fotoğraf Sanatçısı Sabit Kalfagil Son Yolculuğuna Uğurlandı06 Mayıs 2017 Cumartesi 18:53
  • Sınıfta Arkadaşı Tarafından Öldürülen Genç Kız Toprağa Verildi06 Mayıs 2017 Cumartesi 18:48
  • Yetim Çocuklar Uçurtma Şenliğinde Doyasıya Eğlendi06 Mayıs 2017 Cumartesi 18:43
  • Anadolu Yakasında Dolu Etkili Oldu06 Mayıs 2017 Cumartesi 18:43
  • Umke’den Nefes Kesen Kurtarma Tatbikatı06 Mayıs 2017 Cumartesi 18:43
  • Emekli Vali Metin, Eşi Ve Kızı Devlet Töreniyle Son Yolculuğuna Uğurlandı06 Mayıs 2017 Cumartesi 18:38
  • Görme Engelli Çocuklar Anlattı, Ressamlar Tuvale Aktardı06 Mayıs 2017 Cumartesi 18:03
  • Okul Tiyatrosunda Bu Kez Veliler Oynadı06 Mayıs 2017 Cumartesi 17:53
  • İçişleri Bakanı Soylu: "Deaş’a Karşı Ciddi Ve Karalı Bir Mücadele Gerçekleştirilmiş Ölümcül Bir Darbe İndirilmiştir"06 Mayıs 2017 Cumartesi 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti