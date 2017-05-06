Yaralı Askerin Şehit Haberi Baba Ocağına Ulaştı

Şırnak Silopi'de üzerine yıldırım düşmesi üzerine yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Ümit Çelik'in acı haberi Kırıkkale'deki...

Şırnak Silopi'de üzerine yıldırım düşmesi üzerine yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Ümit Çelik'in acı haberi Kırıkkale'deki baba evine ulaştı.

25 Nisan 2017 tarihinde vatani görevi yapmaktayken üzerine yıldırım düşen Piyade Er Ümit Çelik, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ümit Çelik, şehit oldu. Şehit Çelik'in acı haberi Kırıkkale'nin Yuva Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı.

Edinilen bilgiye göre terhis olmasına iki gün kala yıldırım düşmesi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ümit Çelik'in Anne ve babası Ankara'da olduğu için şehidin evine akrabaları tarafından Türk bayrağı asıldı.