  • BIST 102.342
  • Altın 163,602
  • Dolar 3,9627
  • Euro 4,6996
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 13 °C

Yaralı eşek için seferberlik

»
Yaralı eşek için seferberlik
Tokat'ta dağlık alanda duyarlı bir hayvansever tarafından yaralı olarak bulunan eşek için tüm imkanlar seferber edildi

Tokat merkeze bağlı Alan köyü yakınlarında karlı kaplı dağlık alanda yaralı olarak bulunan eşek vahşi hayvanlara yem olmaktan kurtarıldı. Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzakta yol kenarında çeşitli yerlerinde yaralar olan ve sol ayağı üzerine basamayan eşek bir iş adamı tarafından fark edildi. 

Hayvanseverin aracı ile şehir merkezine getirilen yaralı eşeğe ilk müdahale veteriner hekim tarafından yapıldı. Geceyi duyarlı vatandaşın bahçesinde geçiren eşek için günün ilk ışıklarıyla birlikte tedavisi için yoğun çaba sarf edildi. Bir pikaba güçlükle bildirilebilen eşek kısa bir yolculuğun ardından veteriner hekime götürüldü. Veteriner Hekim Abdulhamit Çelik tarafından muayene edilen eşeğin yaraları sarıldı, üstüne basamadığı ayağına röntgen çekildi. Kırık tespit edilen eşeğin sol ayağı alçıya alındıktan sonra sedye yardımı ile araca taşındı. Eşek tedavisinin devam edeceği hayvanseverin bahçesine tekrar araçla götürüldü.

Dağlık alanda karların üzerinde eşeği yaralı olarak bırakmaya vicdanı elvermeyen bir otobüs firması sahibi Olgun Dizman, "Onların da bir canı, duygusu var" dedi. Yaralı eşeğin tedavisini yapan Veteriner Hekim Abdulhamit Çelik de, “Vatandaşımızın duyarlılığı gerçekten gurur verici" diye konuştu. İHA / TOKAT

yarali-esek1.jpgyarali-esek2.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turhal'ı CHP'li ilçe yapmak için adayım29 Kasım 2017 Çarşamba 16:54
  • Ankara'ya sığmayan yatırımcıya talibiz29 Kasım 2017 Çarşamba 16:48
  • Zorunlu kış lastiği davası sürüyor29 Kasım 2017 Çarşamba 16:40
  • Türk Telekom'dan 'Yeşile Hayat Ver'29 Kasım 2017 Çarşamba 15:30
  • Niksar'ın alt yapı sorununa neşter29 Kasım 2017 Çarşamba 15:25
  • Karadeniz'in o ilçesinde turizm atağı!29 Kasım 2017 Çarşamba 15:14
  • İhtiyaç sahiplerine 'askıda simit' desteği29 Kasım 2017 Çarşamba 15:08
  • Afetzede çiftçiyi mutlu eden karar29 Kasım 2017 Çarşamba 15:00
  • FİSKOBİRLİK büyüyor29 Kasım 2017 Çarşamba 14:09
  • AE ARMA-ELEKTROPANÇ “EN YÜKSEKLERE” İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR29 Kasım 2017 Çarşamba 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti