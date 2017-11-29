Yaralı eşek için seferberlik

Tokat'ta dağlık alanda duyarlı bir hayvansever tarafından yaralı olarak bulunan eşek için tüm imkanlar seferber edildi

Tokat merkeze bağlı Alan köyü yakınlarında karlı kaplı dağlık alanda yaralı olarak bulunan eşek vahşi hayvanlara yem olmaktan kurtarıldı. Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzakta yol kenarında çeşitli yerlerinde yaralar olan ve sol ayağı üzerine basamayan eşek bir iş adamı tarafından fark edildi.

Hayvanseverin aracı ile şehir merkezine getirilen yaralı eşeğe ilk müdahale veteriner hekim tarafından yapıldı. Geceyi duyarlı vatandaşın bahçesinde geçiren eşek için günün ilk ışıklarıyla birlikte tedavisi için yoğun çaba sarf edildi. Bir pikaba güçlükle bildirilebilen eşek kısa bir yolculuğun ardından veteriner hekime götürüldü. Veteriner Hekim Abdulhamit Çelik tarafından muayene edilen eşeğin yaraları sarıldı, üstüne basamadığı ayağına röntgen çekildi. Kırık tespit edilen eşeğin sol ayağı alçıya alındıktan sonra sedye yardımı ile araca taşındı. Eşek tedavisinin devam edeceği hayvanseverin bahçesine tekrar araçla götürüldü.

Dağlık alanda karların üzerinde eşeği yaralı olarak bırakmaya vicdanı elvermeyen bir otobüs firması sahibi Olgun Dizman, "Onların da bir canı, duygusu var" dedi. Yaralı eşeğin tedavisini yapan Veteriner Hekim Abdulhamit Çelik de, “Vatandaşımızın duyarlılığı gerçekten gurur verici" diye konuştu. İHA / TOKAT