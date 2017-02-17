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Yaralı Karacayı Taksici Kurtardı

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Yaralı Karacayı Taksici Kurtardı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı bir taksici kurtardı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı bir taksici kurtardı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde taksici Halil Yaşar, başıboş köpeklerin kovaladığı karacayı fark etti. Hemen taksisinden inen Yaşar, karacayı köpeklerden kurtardı. Yaralı karacayı taksisinin bagajına koyan Halil Yaşar, Bozkurt Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Ahmet Yücel'e bilgi verdi. Yaralı karaca, Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edildi. Orman İşletme Müdürlüğünde veteriner hekimin yapmış olduğu ilk kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanma olduğunun belirlenmesi üzerine yaralı karaca geçici olarak Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğünde koruma altına alındı. Kastamonu Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı karacayı vakit kaybetmeden Kastamonu'ya götürdü. Bozkurt Orman İşletme Müdürü Umut Ermiş yaralı karacayı köpeklerden kurtaran taksici Halil Yaşar'a bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

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