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Yaralı Kızıl Şahin Özgürlüğe Kavuştu

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Yaralı Kızıl Şahin Özgürlüğe Kavuştu
Malatya'da yaralı olarak vatandaşlar tarafından bulunan Kızıl Şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Malatya'da yaralı olarak vatandaşlar tarafından bulunan Kızıl Şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir süre önce vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Malatya İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde tedavisi yapılan Kızıl Şahin, sağlığına kavuşunca tabiata bıraktı.

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