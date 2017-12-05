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yaralı Martının İmdadına İbb Ekipleri Yetişti

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yaralı Martının İmdadına İbb Ekipleri Yetişti
Pendik sahilde vatandaşların, ayağına misina ipi dolanmış halde buldukları yaralı martı, İBB Veteriner ekiplerince tedavi altına alındı.

Pendik sahilde vatandaşların, ayağına misina ipi dolanmış halde buldukları yaralı martı, İBB Veteriner ekiplerince tedavi altına alındı. Ayağında ip nedeniyle ödem oluşan martının sağ bacağını bir süre kullanmayacağı öğrenildi.

Pendik sahilde akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, ayağına misina ipi dolanmış bir martı fark etti. Ayağındaki ipi çözmeye çalıştıkları martının bacağının kanadığını gören vatandaşlar, durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ihbar hattı 153'e bildirdi. İhbar üzerine İBB Veteriner Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek yaralı martıya müdahale etti. Yaralı martı konulduğu kafesle veterinerliğe götürülürken, martının sağ bacağını oluşan ödem nedeniyle bir süre kullanılamayacağı öğrenildi.

"Ödem ve yara hali mevcut"

Yaralı martının durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi, "İlk müdahalede iki bacağında da ip dolanmasını tespit ettik. Bir bacağında yara beresi yoktu. Ama öbür bacağında üst tarafını ip baya bir kesmişti. Ödem ve yara hali mevcuttu. Ödem hala devam ediyor. Medikal tedavisine hemen başladık. Bacaktaki ödem ve yara geçene kadar yaklaşık bir hafta daha bu tedaviyi devam ettirmeyi planlıyoruz. Şuanda henüz sağ bacağını kullanamıyor. Basma durumu yok" dedi.

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