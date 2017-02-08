  • BIST 87.477
  • Altın 148,464
  • Dolar 3,7390
  • Euro 3,9945
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle

Yaralı Puhu Kuşu Tedavi Altına Alındı

» »
Yaralı Puhu Kuşu Tedavi Altına Alındı
Vatandaşlar tarafından Göle ilçesinde kanadı yaralı olarak bulunan Puhu kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ardahan'da yaralı olarak bulunan Puhu kuşu tedavi altına alındı.

Vatandaşlar tarafından Göle ilçesinde kanadı yaralı olarak bulunan Puhu kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Doğa Koruma Şube Müdürü Temel Şimşek yaptığı açıklamada, "Baykuş ailesine mensup olan Puhu kuşu vatandaşlar tarafından doğada uçamaz halde bulunmuş ve şube müdürlüğümüz ekiplerine teslim edilmiştir. Veteriner kontrolünden geçen kuşun kanadında yara olduğu ve uzun bir tedavi gerekiyor. Biz de Puhu kuşunu Kars ili Kafkas Üniversitesinde Orman ve Su işleri Bakanlığınca yapılan Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine tedavisi yapılmak üzere gönderildi" dedi.

Yaralı Puhu, Kars Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi ve rehabilitasyondan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

Şimşek ayrıca Ardahan ilindeki yaban hayatına karşı duyarlı vatandaşlara da teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Depremin Yaralarını Yap-boz İle Sarıyorlar08 Şubat 2017 Çarşamba 08:28
  • Çanakkale’yi Rahatlattı, Karadeniz İçin Uyardı08 Şubat 2017 Çarşamba 08:18
  • 4 Yaşındaki Çocuk Eve Camdan Girmeye Kalkınca Demir Parmaklıklara Sıkıştı08 Şubat 2017 Çarşamba 08:13
  • Yurtta Hava Durumu08 Şubat 2017 Çarşamba 08:08
  • 15 Temmuz Kahramanları O Geceyi Anlattı07 Şubat 2017 Salı 23:53
  • Hayvanlarından Ayrılmak İstemediler07 Şubat 2017 Salı 21:43
  • Sefa Sirmen Tahliye Oldu, Coşkuyla Karşılandı07 Şubat 2017 Salı 18:18
  • 80’lik Dedeler Torunlarına Örnek Oluyor07 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Hakkari Sgk’dan Vatandaşlara Müjde07 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Rahatlatan Açıklama Geldi07 Şubat 2017 Salı 16:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti