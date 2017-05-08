Yaralı Taşırken Ambulansla Çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kavgada yaralanan genci hastaneye götüren otomobil, hasta almaya giden ambulansla çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kavgada yaralanan genci hastaneye götüren otomobil, hasta almaya giden ambulansla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, bıçaklanan genç, kaza yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Zafer Y. ile arkadaşı Mehmet Ç., Şibali Mahallesi'ne giderek mangal yaktı. Mangal yapan gençlerin yanına iddiaya göre henüz sürücüsü ve plakası belli olmayan motosikletli bir genç geldi. Gençler ile motosikletli genç arasında tartışma çıktı. İsmi henüz belirlenemeyen motosikletli genç üzerinden çıkardığı bıçakla Zafer Y.'yi yaralayıp firar etti. Kanlar içinde kalan genç, arkadaşı Mehmet Ç. tarafından hastaneye götürülmek istendi.

Mehmet Ç. idaresindeki 45 KA 9557 plakalı özel otomobil, Şibali'ye hasta almaya giden Murat E. yönetimindeki ambulansla kafaya çarpıştı. yaralanan olmazken, ambulanstan inen sağlık ekipleri, bıçaklanan gence ilk müdahaleyi yaptı. Zafer Y, çağrılan başka bir ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.