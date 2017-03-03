Yaralı Yaban Hayvanları Önce Sağlıklarına Sonra Da Özgürlüklerine Kavuştu

Gaziantep'te 3 ay önce çeşitli yerlerinden yaralı olarak bulunan şahin, kartal, atmaca ve leylek uygulanan tedavilerinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Gaziantep'te 3 ay önce çeşitli yerlerinden yaralı olarak bulunan şahin, kartal, atmaca ve leylek uygulanan tedavilerinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Yaklaşık 3 ay önce çeşitli yerlerinden yaralanarak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde bulunan hayvan hastanesine getirilen, şahin, kartal, atmaca ve leylekten oluşan toplam 5 hayvanın tedavileri tamamlandı. Tutuldukları hayvanat bahçesinde, tedavisinin yanında özel bir beslenme ile eski sağlıklarına kavuşturulan hayvanlar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından ise özgürlüklerine kavuşuyor. Yaralı hayvanlar, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde tekrar doğaya salınıyor.

Her yıl bu şekilde onlarca yaban hayvanının tedavilerinin yapılarak doğaya bırakıldığını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "3 Mart Dünya Yaban Hayvanlarını Koruma Günü sebebiyle biz de bugün Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak, bölgede kurtarma merkezi olarak görev yapmamız sebebi ile kartal, şahin, leylek ve atmacalardan bir grup yaban hayvanı tekrar doğaya bıraktık. Bu yaban hayvanları 3 ay önce merkezimize gelen ihbarlar üzerine ambulansımız tarafından yaralı olarak kurtarılmış ve hayvan hastanemizde tedavi görmektelerdi. Tedavileri yapılan 2 kartal, 1 şahin, 1 atmaca ve 1 leyleği kendi yaşamlarını idame edecekleri duruma geldikleri için bugün yeniden kendi doğal ortamlarına bıraktık" ifadelerini kullandı.

"Yaban hayvanlarını avlamayın'

Vatandaşları yaban hayvanlarına zarar vermemeleri yönünde uyaran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, 2016 yılında da toplamda 127 adet yaban hayvanının kanatlarındaki ya da ayaklarındaki yaraları tedavi edildikten sonra yeniden doğaya bırakıldığını söyledi.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesinde 330 tür olmak üzere toplamda 7 bin 200 hayvan bulunuyor.