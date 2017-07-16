Yaralıya İlk Müdahaleyi Olay Yerinden Geçen Doktor Yaptı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşa motosiklet çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralanırken,...

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşa motosiklet çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralanırken, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen doktor yaptı.

Kaza, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi Doğu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali M. idaresindeki 45 AL 610 motosiklet Beyaz Fil binası önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen Nuri Vural'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Vural, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verirken, yerde acılar içerisinde yatan Vural'a ilk müdahaleyi ise o sırada kaza yerinden geçen bir doktor yaptı. Vural, ilk müdahalesinin ardından Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vural'ın durumu ciddiyetini korurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.