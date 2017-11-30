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Yardım İçin Dostluk Sofrası Kuruldu

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Yardım İçin Dostluk Sofrası Kuruldu
Gelirinin mülteci ve ailelerine bağışlanacağı "Kardeşlik Soframızda Buluşalım" adlı Suriye ve Türk kadınlarının el emeklerinin sergilendiği kermese...

Gelirinin mülteci ve ailelerine bağışlanacağı "Kardeşlik Soframızda Buluşalım" adlı Suriye ve Türk kadınlarının el emeklerinin sergilendiği kermese Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katıldı.

1071 Geri Dönüşüm Atölye Cafe'de Keçiören TOGEM ve İnfak Vakfı iş birliği ile düzenlenen kermese Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, annesi Lütfiye Ak'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı Semra Alparslan, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal'ın eşi Nazire Karal, İNFAK Vakfı Başkanı Ömer Köse, TOGEM Başkanı Dr. Ayten Aydın, Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Mevlid Kandili'nin de kutlandığı ve Kur'an tilavetiyle başlayan programda Suriye ve Türk mutfağından lezzetlerin olduğu bir dostluk sofrası kuruldu. Mevlid Kandili'nde hayırlı bir iş yapıldığına vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Kermesimizde el emeği ürünler sergilenirken, hayır için kurulan bir de soframız var. Burada toplanan yardımlarla Suriye, Irak, Afganistan'dan gelen muhacir kardeşlerimize destek olacak, soğuk kış günleri için soba ve battaniye yardımı yapacağız. Misafirperverliğimizi göstereceğiz. Hayırlara vesile olmak için burada dostluk sofrası kuranlara ve katkı sunanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Herkesin Mevlid Kandili'ni tebrik eden Ak, "Bu gecenin yüzü suyu hürmetine Rabbim hepimizi cehennem azabından korusun, yaptığımız hayırları kabul etsin" ifadesini kullandı.

Başkan Ak, Suriyeli kadınların dikiş atölyesinde diktikleri kıyafetler ve el emeği ürünlerin sergilendiği standları gezerek, kermeste emeği geçenlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

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