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Yardım Sevenler Derneği 89.kuruluş Yıl Dönümlerini Kutladı

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Yardım Sevenler Derneği 89.kuruluş Yıl Dönümlerini Kutladı
Zonguldak Yardım Sevenler Derneği kuruluşunun 89. Yılını törenlerle kutlandı.

Zonguldak Yardım Sevenler Derneği kuruluşunun 89. Yılını törenlerle kutlandı.

Zonguldak Yardım Sevenler Derneği kuruluşunun 89. Yılı münasebetiyle Zonguldak Valiliği önünde tören düzenlendi. Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan programda saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Zonguldak Yardım Sevenler Derneği Başkanı Sabiha Köktürk, "Zonguldak Yardım 89. Kuruluş yılını kutlayan, ismini Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten alan derneğimiz kuruluşundan bu güne öncelikle Türkiye Cumhuriyetinin yapılanma sürecinde daha sonra da ülkemizin sosyal ve toplumsal kalkınmasında önemli ve aktif görevler üstlenmiştir. Laik ve Demokratik Cumhuriyet ilkelerinden asla taviz vermemeyi büyük özen göstererek yürüttüğümüz çalışmalarımız genel merkezimiz ve 142 şubemizin birlikteliğinde ülkemizin hizmetine sunulmaktadır. Huzurunuzda dernek çalışmalarımızda gönlünü, emeğini ömrünü veren tüm büyüklerimize ve arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunarız" dedi.

Yardım Sevenler Derneği 89.kuruluş Yıl Dönümlerini Kutladı

Yardım Sevenler Derneği 89.kuruluş Yıl Dönümlerini Kutladı

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