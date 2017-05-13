Yardımsever Polis Eşleri Kermeste Buluştu

Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği (PEKAY) Kilis Şubesi tarafından polis eşlerinin katılımı ile kermeste bir araya geldi.

Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği (PEKAY) Kilis Şubesi tarafından polis eşlerinin katılımı ile kermeste bir araya geldi.

Kermese Kilis Valisi İsmail Çataklı'nın Eşi Sebahat Çataklı, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses'in eşi PEKAY Kilis Şube Başkanı Gülhan Şenses ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile polis eşleri katıldı. PEKAY Kilis Şube Başkanı Gülhan Şenses, emniyet mensubu şehit ve gazi çocukları başta olmak üzere üniversite eğitimi gören gençlere eğitim desteği vermek amacıyla faaliyet gösterdiklerini isöyledi.

Şenses, kermesten elde edilen gelirin maddi imkansızlıklardan olayı öğrenim görmekte güçlük çeken şehit, gazi ile maddi durumu ailelerin çocuklarının eğitiminde kullanılacağını sözlerine ekledi.