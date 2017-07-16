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Yargı Mensubu Ve Çalışanlarından 15 Temmuz Yürüyüşü

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Yargı Mensubu Ve Çalışanlarından 15 Temmuz Yürüyüşü
Adana Adliyesi'nde görev hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile yargı çalışanları ve aileleri, ellerinde bayraklar ve açılan dev bir Türk bayrağı altında...

Adana Adliyesi'nde görev hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile yargı çalışanları ve aileleri, ellerinde bayraklar ve açılan dev bir Türk bayrağı altında yürüyerek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü etkinliğine katıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının organize ettiği yürüyüşe Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, Başsavcı vekilleri, mahkeme başkanları, hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile yargı çalışanları ve aileleri katıldı.

Adana Adliyesi önünde toplanan yargı mensubu ve çalışanları ile aileleri, "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Rahmetle Anıyoruz" yazılı pankart ve açılan dev Türk bayrağı eşliğinde yürüyüşe başladı. Kırmızı beyaz şapka takan ve ellerinde bayrak taşıyan hakim ve savcılar ile adliye çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü etkinliklerinin yapıldığı Merkez Park'a kadar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak yürüyüp burada toplanan vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlikle protokol üyeleriyle birlikte kürsüye çıkıp halkı selamlayan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, burada yaptığı konuşmada,15 Temmuz günü milletin demokrasiye, vatanına, geleceğine ve devletine sahip çıktığını söyledi. Yeldan, "15 Temmuz günü hiçbir şekilde Türk milletine boyunduruk vurulamayacağına dair dünyaya en büyük mesaj verilmiştir. Sermayesi yalan, hile ve ihanet olan alçak FETÖ terör örgütüne karşı milletimiz en büyük şamarı vurmuştur. Ve onun efendileri, bir daha hiçbir zaman Türk milletine ve onun vatanına ve devletine karşı, hiçbir şey yapamayacağını anlamıştır. Sizler bugün demokrasimize sahip çıkıyorsunuz. Bu meydanda bulunan tüm Adanalıları şükranlarımı arz ediyorum. 15 Temmuz günü vatanı için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yargı Mensubu Ve Çalışanlarından 15 Temmuz Yürüyüşü

Yargı Mensubu Ve Çalışanlarından 15 Temmuz Yürüyüşü

Yargı Mensubu Ve Çalışanlarından 15 Temmuz Yürüyüşü

Yargı Mensubu Ve Çalışanlarından 15 Temmuz Yürüyüşü

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