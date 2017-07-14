  • BIST 105.176
  • Altın 139,793
  • Dolar 3,5377
  • Euro 4,0536
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
  • İzmir 36 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 27 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

Yargı'dan Aydınlık'a bir 'TOK'at daha

»
Yargı'dan Aydınlık'a bir 'TOK'at daha
Aydınlık Gazetesi, FETÖ'cü Adil Öksüz'ü kaçırmakla suçladığı İlkadım Belediye Başkanı Tok'tan da 'yargı tokadı' yedi. Milletvekili Köktaş'tan sonra Tok'ta 'kumpas habere Aydınlık'ta tekzip yayınlattı'.

Aydınlık Gazetesi haberin yalan olduğunu gazetesinde yer verdiği tekziple duyurdu.  Hiç bir belge ve kanıt ortaya koymadan kurgulanmış, tamamen hayal ürünü olan 'Adil Öksüz AKP'li vekilin aracıyla kaçtı' haberini manşet yaparak Samsun İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve Samsun AK Parti Milletvekili Fuat Köktaş'ı karalayan Aydınlık Gazetesi dünkü sayısında tekzip yayınlayarak yalan haber yaptığını doğrulamış oldu. 

erdogan-(2)-001.jpgBÜYÜK TEZGAHTA TEK BELGE YOK
Aydınlık Gazetesi, 26 Mart 2017 tarihinde 'Adil Öksüz AKP'li vekilin aracıyla kaçtı' başlıklı iftira haberinde FETÖ'nün firari Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'ün Samsun'a AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'a ait bir araç ile geldiği, yine aynı araçla İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un evinde kaldığını, daha sonra Samsun'daki Yeşilyurt Limanı üzerinden kaçtığını yazmıştı.

ÇAMUR AT İZİ KALSIN! HABERİ 
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Yayınlanan haberin doğru olmadığını belirten basın açıklamasının ardından İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok Aydınlık Gazetesi'ne tekzip, tazminat ve ceza davası açtı. Başkan Erdoğan Tok'un tekzip davası iki gün önce sonuçlandı. Çamur at, izi kalsın' mantığıyla gerçeği yansıtmayan kumpas haberi mahkeme huzurunda ispatlayamayan Aydınlık Gazetesi, haberin tümüyle gerçek dışı ve kurgu olduğunu  dünkü sayısının 8'inci sayfasında yayınladığı tekzip haberi ile doğruladı. 

BELGE VE VİDEO SUNAMADILAR
Aydınlık Gazetesi, Tok'un açtığı davada, "Adil Öksüz'ü AKP'li Vekil Kaçırdı" manşetiyle yaptığı yalan ve iftiralarla dolu düzmece haberin tek bir belgesini dahi ortaya koyamadı. Elinde mobese görüntüsü olduğunu iddia ederek zamanı geldiğinde mahkemede sunacaklarını söyleyen gazete yetkilileri, açılan davada ortaya hiçbir belge ve görüntü sunamadı. Yargı, Tok'u haklı bularak gazetenin, haberini tekzip etmesini karara bağladı.

EKSİK TEKZİP'E DE İTİRAZ GELDİ
4 ay önce hayal ürünü, ısmarlama haberle kamuoyunu yanıltan Aydınlık, yayınlamak zorunda olduğu haberin düzeltmesi olan tekzip metnini, gazetenin sadece iç sayfasında yayınlayarak hukuksuz bir girişimde bulundu. Yalan haber yayınladığı gibi, tekzibi gazetenin ön sayfası olan manşet bölümünde yayınlamaması üzerine İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, tekzibin ayrıca manşette de yayınlanması için mahkemeye itirazda  bulundu. erdogan(koktas-kupur).jpg

TOK: "SONUNA KADAR GİDECEĞİZ!"
Aydınlık Gazetesi'nde tekzibin yayınlanması sonrası açıklama yapan Samsun İlkadım Belediye Başkanı Tok, "Adı ‘Aydınlık’ olan ancak yaptığı habercilikle meslek ve insan hakları ilkelerini ayaklar altına alan haberciliği ile Aydınlık Gazetesi, 4 ay önce, kamuoyunu yanıltıcı, kurgulanmış, iftira ve yalanlarla dolu habere imza atmıştı. Şahsımı, Milletvekilimizi ve Yeşilyurt ailesini hedef alan kumpas haberin yayınlandığı ilk gün gerekli işlemleri yaparak Aydınlık Gazetesi'nin ve muhabirinin kanun önünde hesap vermesi için tüm davalarımızı açtık. 'Çamur at, izi kalsın' diyerek, kamuoyunda bizi yıpratmak istediler. Hesapları tutmadı. Biz bu kumpasın, derlenmiş, kurgulanmış ve uydurma haberin maksadını çok iyi biliyoruz.  Bu işin takipçisiyiz.  Sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu. Zekeriya FIRAT

İkinci kez yalanlandı

Aydınlık Gazetesi, Adil Öksüz'ü AKP'li vekil ve başkan kaçırdı haberinin yalan ve kurgu olduğunu gazetesinde tekziple duyurdu. Hiç bir belge ve kanıt ortaya koymadan kurgulanmış kumpas haber böylelikle Köktaş'tan sonra ikinci kez yalanlandı. 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asla taviz verilmeyecek14 Temmuz 2017 Cuma 16:15
  • İşbirliği kenti geliştirir14 Temmuz 2017 Cuma 14:43
  • Turkcell’den 15 Temmuz’a özel iletişim paketi14 Temmuz 2017 Cuma 13:57
  • 15 TEMMUZ’UN BİRİNCİ YILDÖNÜMÜNDEVODAFONE’DAN ÜCRETSİZ DAKİKA, SMS VE İNTERNET14 Temmuz 2017 Cuma 13:51
  • YANDEX.TAXI VE UBER 6 ÜLKEDE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ14 Temmuz 2017 Cuma 13:40
  • Eleman.net’in tasarımı yenilendi14 Temmuz 2017 Cuma 13:36
  • Göz kamaştırıcı İktisadi Zaferimizle Övünüyoruz!14 Temmuz 2017 Cuma 13:28
  • Yeni Sanayi Sitesi Tokat için fırsat13 Temmuz 2017 Perşembe 19:19
  • Mahmutpaşa'ya mahalle konağı13 Temmuz 2017 Perşembe 19:12
  • Kontrollü darbe söylemi canımızı yaktı13 Temmuz 2017 Perşembe 19:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti