Yargı'dan Aydınlık'a bir 'TOK'at daha

Aydınlık Gazetesi, FETÖ'cü Adil Öksüz'ü kaçırmakla suçladığı İlkadım Belediye Başkanı Tok'tan da 'yargı tokadı' yedi. Milletvekili Köktaş'tan sonra Tok'ta 'kumpas habere Aydınlık'ta tekzip yayınlattı'.

Aydınlık Gazetesi haberin yalan olduğunu gazetesinde yer verdiği tekziple duyurdu. Hiç bir belge ve kanıt ortaya koymadan kurgulanmış, tamamen hayal ürünü olan 'Adil Öksüz AKP'li vekilin aracıyla kaçtı' haberini manşet yaparak Samsun İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve Samsun AK Parti Milletvekili Fuat Köktaş'ı karalayan Aydınlık Gazetesi dünkü sayısında tekzip yayınlayarak yalan haber yaptığını doğrulamış oldu.

BÜYÜK TEZGAHTA TEK BELGE YOK

Aydınlık Gazetesi, 26 Mart 2017 tarihinde 'Adil Öksüz AKP'li vekilin aracıyla kaçtı' başlıklı iftira haberinde FETÖ'nün firari Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'ün Samsun'a AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'a ait bir araç ile geldiği, yine aynı araçla İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un evinde kaldığını, daha sonra Samsun'daki Yeşilyurt Limanı üzerinden kaçtığını yazmıştı.

ÇAMUR AT İZİ KALSIN! HABERİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Yayınlanan haberin doğru olmadığını belirten basın açıklamasının ardından İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok Aydınlık Gazetesi'ne tekzip, tazminat ve ceza davası açtı. Başkan Erdoğan Tok'un tekzip davası iki gün önce sonuçlandı. Çamur at, izi kalsın' mantığıyla gerçeği yansıtmayan kumpas haberi mahkeme huzurunda ispatlayamayan Aydınlık Gazetesi, haberin tümüyle gerçek dışı ve kurgu olduğunu dünkü sayısının 8'inci sayfasında yayınladığı tekzip haberi ile doğruladı.

BELGE VE VİDEO SUNAMADILAR

Aydınlık Gazetesi, Tok'un açtığı davada, "Adil Öksüz'ü AKP'li Vekil Kaçırdı" manşetiyle yaptığı yalan ve iftiralarla dolu düzmece haberin tek bir belgesini dahi ortaya koyamadı. Elinde mobese görüntüsü olduğunu iddia ederek zamanı geldiğinde mahkemede sunacaklarını söyleyen gazete yetkilileri, açılan davada ortaya hiçbir belge ve görüntü sunamadı. Yargı, Tok'u haklı bularak gazetenin, haberini tekzip etmesini karara bağladı.

EKSİK TEKZİP'E DE İTİRAZ GELDİ

4 ay önce hayal ürünü, ısmarlama haberle kamuoyunu yanıltan Aydınlık, yayınlamak zorunda olduğu haberin düzeltmesi olan tekzip metnini, gazetenin sadece iç sayfasında yayınlayarak hukuksuz bir girişimde bulundu. Yalan haber yayınladığı gibi, tekzibi gazetenin ön sayfası olan manşet bölümünde yayınlamaması üzerine İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, tekzibin ayrıca manşette de yayınlanması için mahkemeye itirazda bulundu.

TOK: "SONUNA KADAR GİDECEĞİZ!"

Aydınlık Gazetesi'nde tekzibin yayınlanması sonrası açıklama yapan Samsun İlkadım Belediye Başkanı Tok, "Adı ‘Aydınlık’ olan ancak yaptığı habercilikle meslek ve insan hakları ilkelerini ayaklar altına alan haberciliği ile Aydınlık Gazetesi, 4 ay önce, kamuoyunu yanıltıcı, kurgulanmış, iftira ve yalanlarla dolu habere imza atmıştı. Şahsımı, Milletvekilimizi ve Yeşilyurt ailesini hedef alan kumpas haberin yayınlandığı ilk gün gerekli işlemleri yaparak Aydınlık Gazetesi'nin ve muhabirinin kanun önünde hesap vermesi için tüm davalarımızı açtık. 'Çamur at, izi kalsın' diyerek, kamuoyunda bizi yıpratmak istediler. Hesapları tutmadı. Biz bu kumpasın, derlenmiş, kurgulanmış ve uydurma haberin maksadını çok iyi biliyoruz. Bu işin takipçisiyiz. Sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu. Zekeriya FIRAT

İkinci kez yalanlandı

Aydınlık Gazetesi, Adil Öksüz'ü AKP'li vekil ve başkan kaçırdı haberinin yalan ve kurgu olduğunu gazetesinde tekziple duyurdu. Hiç bir belge ve kanıt ortaya koymadan kurgulanmış kumpas haber böylelikle Köktaş'tan sonra ikinci kez yalanlandı.