YARGIDAN 'GÜLSAN İÇİN' 2. FREN

Samsun 2. Bölge İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi’nin Gülsan Sanayi Sitesi’nde başlattığı kamulaştırma süreci ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Daha önce de Gülsan'ın imar planına yargı dur demişti

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Canik Gülsan Sanayi Sitesi'nde uygulamayı planladığı kentsel dönüşüm projesinde, imar planı hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararı sonrası, kamulaştırma işleminin iptali için açılan davada da yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde hayata geçirmeyi plandığı kentsel dönüşüm projesi kapsamında büyük bir protokol cami ve sosyal donatıları yüksek alanlar oluşturulması planlanıyor. Daha önce 1/50 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı revizyonu planı, 1/ 5000 ölçekli ve 1/1000 uygulama imar planları Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen tekliflere, esnaf dava açmıştı. Söz konusu imar planları ile ilgili birden fazla yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Büyükşehir Belediyesi yargı kararları sonrası, imar değişikliklerini hayata geçirerek söz konusu alanda kamulaştırma çalışması yaparak, dükkanlara tebligat göndermeye başladı.

DAVA DAİRESİ KARAR VERDİ

Esnafların kamulaştırma işleminin iptaline açtığı davada daha önce Samsun 2.İdare Mahkemesi başvuruyu reddetmişti. Bölge İdare Mahkemesi 2.İdari Dava Dairesi, davacının taşınmazına yönelik olarak açılan bedel tespit ve tescil davasının sonuçlanması üzerine taşınmazın mülkiyetinin el değiştireceği ve tapu sicilinde bu durumun kayıt altına alınacağı göz önünde bulundurulduğunda telafisi güç zararların ortaya çıkacağı göz önünde bulundurarak, 2.İdare Mahkemesi'nin ret kararını kaldırarak başvuruyu kabul etti ve yürütmeyi durdurma kararı verdi.

CUMHURBAŞKANIMIZ SESİMİZİ DUYMALI !

Gülsan Sanayi Sitesi Esnafları ve İşadamları Derneği Başkanı Asım Cerrah, yargı kararlarının esnafların lehine verildiğini belirterek, "Sürekli yargı kararları bizim lehimize çıkıyor. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, esnafı hiçe sayarak uygulamalar yapmaya devam ediyor. Artık canımıza tak etti. Sesimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a duyurmaya çalışıyoruz. Bu konuda birçok çağrı yaptık. Burada esnafa psikolojik baskı kurmaya çalışıyorlar. Esnafın sabrını test etmesinler. Esnafa yerde göstermiyorlar. Böyle bir uygulama olabilir mi?"dedi. Gökhan İÇKİLLİ