Yargıtay 1. Başkanı Cirit: “Türk Yargıtayının Etik İlkeleri Oluşacak”

Bolu'da düzenlenen çalıştay için Abant'a gelen Yargıtay 1. Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtayın etik ve kaidelerinin oluşmasıyla şeffaflığının...

Bolu'da düzenlenen çalıştay için Abant'a gelen Yargıtay 1. Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtayın etik ve kaidelerinin oluşmasıyla şeffaflığının artacağını söyledi.

Bolu'da Abant Tabiat Parkı'nda bir otelde düzenlenen ve iki gün sürecek olan "Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi" çalıştayına katılan Yargıtay 1. Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Bolu Adliyesini de ziyaret etti. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman tarafından adliye önünde karşılanan Cirit, çalıştayla ilgili yaptığı açıklamada, "Etikle ilgili bir çalıştay yapıyoruz. Yargıtayımız 2015-2019 Stratejik Plan doğrultusunda Yargıtay etik kurallarını, kaidelerini oluşturuyor. Böylelikle Yargıtayın daha çok şeffaflığını artıracağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene içerisinde kurallarını oluşturacağız. Bakalorya Hakimiyeti İlkeleri gibi Türk Yargıtayının da etik ilkeleri oluşacak" dedi.