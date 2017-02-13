Yargıtay Birinci Başkanı Cirit Beyşehir’de

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Konya'nın Beyşehir ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Konya'nın Beyşehir ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Başkan İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Müsteşar Yardımcısı Basri Bağcı, Yargıtay Genel Sekreteri Yaşar Şimşek, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Acarlı ile bazı bakanlık yetkilileri Beyşehir ilçesini ziyaret etti. Heyet, İlçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Buğra Türker ve yargı mensupları tarafından karşılandı. Ziyarete Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz da eşlik etti.

Cirit ve beraberindeki heyetin ilk ziyaret durağı ilçenin av tüfeği üretim merkezi olan yerleşim birimlerinden Huğlu Mahallesi oldu. Burada Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifini ziyaret eden heyet, bir kahvehanede mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Burada konuşan Yargıtay Başkanı Cirit, Huğlu'nun av tüfeği üretiminde geldiği noktaya dikkat çekti. Türkiye'nin bir markası olan Huğlu'nun aynı zamanda bir dünya markası haline geldiğine vurgu yapan Cirit, bunun daha da gelişerek daha da ileriye doğru gideceğine ve bu bölgenin ülke sanayisine daha fazla katkıda bulunacağına, katma değer meydana getireceğine inandığını söyleyerek, "Ülkemize döviz kazandırma noktasında, milli sanayimize ve milli ekonomimize katkıda bulunacağına inanıyorum" dedi.

"Huğlu'nun milli savunma sanayimize daha fazla katkı sunacağına inanıyorum"

Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki gelişmesine de değinen Cirit, günümüzde savunma sanayisi sağlam ve güçlü olan ülkelerin bağımsız olabileceğine vurgu yaparak, "Bunu yapabilmesi için de tabii ki milli silahını üretmesi gerekiyor. Gerçekten son zamanlarda gerek Aselsan gerekse Havelsan da çok büyük atılımlar yaptı. Kendi tankımızı, kendi gemimizi ve kendi yazılımlarımızı yapıyoruz, bizim yazılımlarımız eskiden yabancı, İsrail yapımı yazılımlardı. Uçaklarımızın ki de öyleydi; ama şu anda biz kendi milli yazılımımızı, kendi milli mühimmatımızı gerçekleştirdik. Gerçekten son zamanlarda göz kamaştırıcı bir şekilde milli savunma sanayisinin gelişmesine tanık olduk. Bunun da gelişeceğine inanıyorum, burası da bu işin bir nüvesi, bir çekirdeği Huğlu ve bu Huğlu'nun milli savunma sanayi konusunda da burada bir önderlik yapacağına ve bu konuda buranın da milli savunma sanayine daha fazla katkıda bulunacağına inanıyorum. Burası örnek bir yer olması gerekiyor ve gerçekten burası bu işi başaracak güçte. İnşallah sayın başkanımızın ifade ettiği gibi, burada kendi milli piyade tüfeğimizin bir kısmı burada üretiliyor. İnşallah gelecekte tamamı burada üretilir hale gelecek. Güçlü bir savunma sanayimiz olursa, güçlü bir savunmamız olursa o takdirde ülkemiz daha bağımsız ve bölgesinde gücünü hissettirir bir ülke haline gelecek ve insanlarımız da bununla birlikte daha ferah, daha refah içerisinde bulunacak. Ben burada olmaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyorum ve Huğlu'nun göz kamaştırıcı bir şekilde ortaklarının sayısı itibariye bir arada bu işi becerebilmenin, başarabilmenin ve iyi ürünler elde edebilmenin gururunu sizlerle birlikte bizler de yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Huğlu'nun yıldızı daha da parlayacak"

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da konuşmasında, Beyşehir'de her zaman gurur duydukları sanayicilerin olduğunu dile getirerek, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin de ilçe için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Ülke olarak üreten fabrikalara, tesislere ihtiyaç olduğunu belirten Özaltun, günümüzün en büyük problemi olan işsizliğin de birlik ve beraberlik içerisinde bu tür fabrika ve tesislerin sayısının artırılmasıyla zaman içerisinde çözüleceğine inandığını kaydetti. Burada yaşayan sanayicilerden hep üretmesini istediklerini, ardından gerisinin geleceğini sürekli ifade ettiklerini anlatan Özaltun, bölgenin son zamanda önemli ziyaretçileri misafir etmeye başladığını söyledi. Bu ziyaretçi sayısının daha da artacağını vurgulayan Özaltun, "Hep söylüyoruz ya, "üretim, üretim" diye. Askeri silah noktasında da üretimimiz başlayacak, inşallah önce yivli silah, arkasından tabanca, arkasından da askeri silah derken bu bölge bir sanayi bölgesi haline gelecek. Zaten, parlayan bir Huğlu vardı, bundan sonra daha da güçlü parlayan bir yıldız olacak Huğlu ve bununla birlikte parlayan bir Beyşehir" diye konuştu.

Yargıtay Başkanı Cirit ve beraberindekiler daha sonra Beyşehir'de tarihi Eşrefoğlu Camisini ve eski Türk ürünlerinin sergilendiği hurda eşya deposunu ziyaret etti.

Ziyaretinin sonrasında Yaka Manastır Tabiat Parkı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Cirit, geldikleri Beyşehir'de çok güzel karşılandıklarını dile getirerek, "Güzel insanlarının olduğu, güzel doğasının olduğu bir yöreye geldik. Bu yöre, tarih öncesi, geçmiş tarihlerden beri çok önemli bir yöre olmuştur. Gerek doğası gerek havası ve suyu ve güzel insanlarıyla birlikte ülkemizin önemli yerlerinden birisidir. Burada olmaktan da çok büyük mutluluk duyduk. Belediye başkanımız, eski dostumuz, eski tanıdığımız bir arkadaşımız. Onun misafiri olduk ve birlikte sohbet etme imkanı, Beyşehir'in meselelerini birlikte görüşme imkanı da oldu. Birlikte değerlendirmeler yaptık. Hoş karşılandık. Ben belediye başkanımız şahsında tüm Beyşehirlilere de saygılar sunuyorum. Tarihi yerleri ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.