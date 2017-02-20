’Yargıtay Kararlarında Sosyal Medyanın Gücü’ Paneli Kartal’da Yapıldı

Kartal'da düzenlenen "Yargıtay Kararlarında Sosyal Medyanın Gücü" başlıklı panel ile katılımcılara bilgi verildi.

Kartal'da düzenlenen "Yargıtay Kararlarında Sosyal Medyanın Gücü" başlıklı panel ile katılımcılara bilgi verildi.

Kartal Belediyesi tarafından Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde "Yargıtay Kararlarında Sosyal Medyanın Gücü" isimli panel düzenlendi. Panelde Avukat Ümit Erdem, Avukat Çağrı Şükrü Uluslu ve Avukat Gökberk Dumancı konuşmacı olarak yer aldı. Panele Kartal Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri; Yusuf Altay, Mehmet Tirgil, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adem Uçar, Destek Hizmetleri Müdürü Cem Çetin ve Kartallı vatandaşlar katıldı. Avukat Ümit Erdem, Avukat Arb. Çağrı Şükrü Uluslu ve Avukat Gökberk Dumancı'nın Bilişim Hukuku alanında yaptıkları çalışmaların yer aldığı "Yargıtay Kararlarında Sosyal Medya" adlı kitabın ışığında, 2014 Ocak ile 2016 Mayıs arasında sosyal medya açısından önem arz eden 253 yargı kararından örnekler verildi.

Panelin, hukuk ve iletişim profesyonellerinden öğrencilere kadar tüm sosyal medya kullanıcılarına faydalı olması hedeflendi. Konuşmacılar evlilik birliği içinde bir eşin Facebook üzerinden başka kişilerle konuşmasının sadakat yükümlülüğünü ihlal edip etmediği, kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılmış manevi tazminat davaları, Facebook hesabının şahsına ait olmadığını beyan eden taraf için Facebook sayfasının tek başına delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı konuşuludu. Ayrıca, eşlerden birinin diğer eş adına sosyal medya hesabı açarak delil yaratma çabasının diğer hususlar ile birlikte değerlendirildiğinde kendisini ağır kusurlu duruma sokması gibi birçok konuda aydınlatıcı bilgiler verdi. Panelde, iş mahkemeleri konusunda işçinin Facebook'ta şirket aleyhindeki paylaşımlarının işverene haklı nedenle iş sözleşmesini fesih hakkını verip vermediği konularına da değinildi. İşçinin bir diğer işçiye sosyal medya üzerinden hakarette bulunmasının işverene haklı nedenle fesih hakkını verip vermediği, sosyal medya hesabından işçinin çalıştığı iş yerinin ticari itibarını zedeleyici paylaşım ve mesajlarının işverene haklı nedenle fesih imkânı verip vermediği konuları ile ilgili de katılımcılar aydınlatıldı.

'Yargıtay Kararlarında Sosyal Medyanın Gücü" konularında yüzlerce konuya değinen panelistler, internet ortamındaki bir içerik nedeniyle kişilik hakkının ihlal edildiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği belirtti. Ayrıca konuşmacılar doğrudan Sulh Ceza Hâkimliğine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebileceğini, kişilik hakkı ihlal edilen kişinin talebi, içerik ve ya yer sağlayıcı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırıldığını ifade etti. Panelistler, talebin sonuçsuz kalması halinde kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle en yakın Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurulabileceğini dile getirdi. 5651 sayılı kanun uyarınca, dilekçede belirtilecek URL/Alan Adı/IP adresine/adreslerine erişimin engellenmesinin talep edilmesi gerektiğini belirterek Sulh Ceza Hâkimliği, 5651 sayılı yasanın 9'uncu maddesi kapsamında yapılan başvurunun en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapılmaksızın karara bağlandığını aktardı. Ayrıca avukatlar, kişilik hakkı ihlalinin tespit edilmesi halinde, ihlale konu içeriğin URL/Alan Adı/IP adresine erişimin engellenmesi kararı verildiğini söyledi.Konuşmacılar, panelin sonunda dinleyicilerden gelen soruları da cevaplandı.