Yarım Asırlık Anılar Gönül Projesiyle Tazeleniyor

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Gönül Projesi ziyaretleri kapsamında Mehmet-Fatma Taşdemir, Muzaffer-Fikriye Orcan ve Osman-Mihrican Kele çiftlerinin...

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Gönül Projesi ziyaretleri kapsamında Mehmet-Fatma Taşdemir, Muzaffer-Fikriye Orcan ve Osman-Mihrican Kele çiftlerinin konuğu oldu. Çiftler, 50 yıllık anılarını tazeleyen projelerinden dolayı Başkan Şirin'e teşekkür etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in sosyal sorumluluk projeleri dahilinde başlattığı, büyük ilgi ve takdir gören Gönül Projesi, 50 yıllık çiftlerin gönüllerini almaya devam ediyor. Proje ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Turgay Şirin bu kez Mehmet-Fatma Taşdemir, Muzaffer-Fikriye Orcan ve Osman-Mihrican Kele çiftine misafir oldu, onların gönüllerini alarak maziye götüren hediyelerini takdim etti. İlk olarak İstiklal Mahallesi sakinleri olan Mehmet-Fatma Taşdemir çiftine konuk olan Başkan Şirin, "Sizlere naçizane hediyelerimizle, ne kadar muhteşem bir zaman dilimini geride bıraktığınızı hatırlatmak istedik" dedi.

Başkan Şirin'in hediyeleri karşısında duygulanan ve maziye doğru bir yolculuk yaptıklarını belirten Taşdemir çifti, "Sevgi, saygı, hoşgörü ve itimat olduktan sonra geçinmemek için hiç bir sebep yok. Bu anlamlı hediyeleriniz bizleri daha da mutlu etti. Gençliğimize, çocukluğumuza geri döndük. Çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Sizleri unutmadığımızı bilin istedik"

Başkan Şirin'in bir sonraki durağı Selvilitepe Mahallesinde ikamet eden Muzaffer-Fikriye Orcan çifti oldu. Orcan ailesine de isimlerinin yazıldığı dekoratif saat ile 50 yıl önceki nikah defterini hediye eden Başkan Şirin, "Gönül Projesi ile Turgutlu'daki evlilik kurumuna dair iyi örnekleri ön plana çıkarmayı amaçladık. Sizler 50 yıl gibi çok uzun bir zaman diliminde el ele geleceğe yürürken, gençlere örnek olan değerli büyüklerimizdensiniz. Sizleri unutmadığımızı bilin istedik. Her zaman başımızın tacısınız, bizler her zaman yanınızdayız. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Allah sağlıklı uzun ömürler geçirmek nasip etsin." dedi.

Başkan Şirin'in duygulandıran jesti karşısında mutlu olduğunu söyleyen Orcan çifti de şunları söyledi: "Başkanımız Turgay Şirin'e bizleri unutmadığı ve maziye götürdüğü için çok teşekkür ediyoruz. Nikah defterimizi görünce duygulanmamak elde değil. Böylesine bir proje ile gönülleri fethetmesi ayrı bizlere ayrı bir mutluluk verdi."

"Fevkalade bir proje"

Başkan Şirin'in son durağı Ergenekon Mahallesinde oturan Osman-Mihrican Kele çifti oldu. Emekli öğretmen olan Osman Kele ile geçmişe dair sohbet eden Başkan Şirin, "Osman hocamız yılların eğitimcisi olarak ilçemizin önemli değerlerindendir. Kıymetli eşleri de aynı şekilde. Kendisi yetiştirdiği öğrenciler ile gurur duyulacak bir insan. Her konuda gençlere örnek olabilecek nitelikte. Sevgili eşiyle 50 yıllık evliliklerini geride bıraktılar. Bizlerde kendilerini unutmadığımızı göstermek adına o döneme ait nikah defterini kendilerine armağan etmek istedik. Allah her yaşın güzelliğini yaşamayı nasip etsin, sizlere uzun ömürler versin" dedi.

Başkan Şirin'in Gönül Projesi kapsamındaki ziyaretinden dolayı çok memnun olduklarını belirten Kele çifti de duygularını şöyle ifade etti:

"Fevkalade düşünülmüş bir proje. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. 50 yıllık bir evliliği Allah herkese nasip etsin. Buradan gençlere tavsiyemiz yuva kurulduktan sonra çok iyi anlaşmalarıdır. Kararları birlikte vermeleri gerek. Eşine değer vermesi, saygı sevgi ve hoşgörü göstermeleri evliliğin sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlar. Bizlerin bugününü çok özel ve güzel geçmesini sağlayanlara tekrar teşekkür ediyoruz."