'Yarım asırlık kulüp amatörün eşiğinde'

2011-2012 sezonunda 26 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'de yer alan ve o sezondan itibaren 5 yıllık süreçte Avrupa kupalarına katılmayı hedeflerken, 3. Lig'e kadar düşen Orduspor, kadrosundaki genç oyuncularla amatöre düşmeme mücadelesi veriyor

3. Lig 3. Grup'ta aldığı eksi 9 puan cezasıyla 14 puanda kalan Mor-Beyazlı ekip, düşme potasında yer alarak 17. sırada bulunuyor. Teknik Direktör Yalçın Gürsoy, genç oyuncularıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Bu çocuklarda ve bizlerde o inanç en son haftaya kadar devam edecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Teknik patron Gürsoy, Orduspor'un bir marka olduğunu da dile getirerek, "İnşallah takımımız amatöre düşerek, o günleri yaşamaz. Biz Orduspor markasının hiçbir zaman yok olmaması için elimizden geleni yapacağız. Ancak şunun bilinmesini isteriz ki; Orduspor amatöre de düşse, bu ligde de kalsa en iyi şekilde kalitesini ve markasını temsil edecektir" açıklamasında bulundu.

GENÇ OYUNCULARIM

STRESİ KALDIRAMIYOR

Teknik patron Gürsoy Genç, "Oyuncular bazen bu stresi kaldıramıyor. Biz bunun için ek önlemler almaya başladık. Özellikle oyuncuların stresi iç saha maçlarında daha çok kendini gösteriyor. İnşallah bu stresi tüm oyuncularımız atacaktır. Orduspor takımını yaşatmak için herkes canla başla çalışıyor. Tek beklentimiz, sezon başından beri olduğu gibi taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın. Onların destekleriyle inşallah amatöre düşmeyeceğiz" dedi.