Yarış Tayları Ev Fiyatına Alıcı Buldu

Ünlü Arap taylarının yetiştirildiği Malatya'daki Sultansuyu Tarım İşletmesinde yer alan 72 koşu tayı Bursa Karacabey Tarım İşletmesinde görücüye çıktı. Yarış severlerin de büyük ilgi gösterdiği açık arttırmada 72 safkan Arap tayından 62'isi yeni sahiplerine kavuştu. Kıran kırana geçen açık arttırmada en pahalı tay ise 185 bin TL ile "Tatarkan" isimi Arap tayı oldu. En ucuz tayın 10 bin liraya alıcı bulduğu satışların sonunda ise toplam 2 milyon 485 bin lira gelir elde edildi.

Karacabey'de yapılan satışları Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Atçılık Daire Başkanı Gürsel Gökkaya, Şube Müdürü Nadi Çolakoğlu, Baş uzman Süleyman Polat, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Hamdi Yücel ve Karacabey Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Karakeçe de takip etti.

Satışların ardından bir konuşma yapan TİGEM Atçılık Daire Başkanı Gürsel Gökkaya, TİGEM olarak yıllardır safkan Arap atı yetiştiriciliğini profesyonel bir yaklaşımla sürdürdüklerini belirterek "Bilindiği gibi yarış sektörü büyük bir ticari sektördür. TİGEM bu sektörün geliştirilmesi adına bir sigorta görevi üslenmiştir. Bu nedenle sadece atların orjinlerini geliştirmekle kalmıyoruz, atlarımızın yem barınma ve beslenme gibi fiziki alt yapılarını da geliştirmek adına işletmelerimizde yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Satışa katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, atları alan alıcılarına hayırlı olmasını ve bol kazançlar getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Hamdi Yücel ise yıl geçtiğimiz yıla oranla satış miktarlarında artış yaşandığını belirterek "Bu da bizleri mutlu etmiştir. Temennimiz atlarımız yeni sahiplerine bol kazançlar getirir. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi.

185 bin lira ile satışlarda en yüksek parayı vererek Tatarkan isimli atı alan Eskişehirli at yetiştiricisi Muharrem Can ise ailece bu sektörde olduklarını ve daha öncede TİGEM orjinli Cankardeş isimli atı aldıklarını söyledi. Atlarının başarısının kendilerini Arap atçılığına heveslendirdiğini belirten Can, "Sultansuyu TİGEM taylarının fiziki yapılarının düzelmesi için büyük önem vermişler. Tayların raporlarında kusurların yok denecek kadar az olduğunu gözlemledim. İnşallah aldığımız at bize hayırlı gelir" diye konuştu.