Yaşa Ve Yaşa Derneğinden 3 Nisan Karosu

Karabük'te, faaliyet gösteren Yaşa ve Yaşat Eğitimi Geliştirme Derneği, kentte "3 Nisan Türk Halk Müziği Korosu" kurulması için çalışma başlattı.

Karabük'te, faaliyet gösteren Yaşa ve Yaşat Eğitimi Geliştirme Derneği, kentte "3 Nisan Türk Halk Müziği Korosu" kurulması için çalışma başlattı.

Yaşa ve Yaşat Eğitimi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Küçüktepe, Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmasında 3 Nisan Karabük'ün ve KARDEMİR'in kuruluşunda dernek olarak "3 Nisan Türk Halk Müziği Korusu" nu kurmak için adım attıklarını söyleid.

Küçüktepe, milli değerlerin , manevi ve toplumsal yapının unutturulmaya çalışıldığı 21. yüzyılda merhametli, sağduyulu, duyarlı kişileri dernek çatısı altında bir araya getirdiklerini kaydederek, "Hiçbir dini ve siyasi kimliğe bağlı kalmaksızın, Kamu yararına hizmet etmeyi amaç edindik. 3 Nisan 1937 yılında kurulan Demir ve Çelik İşletmeleri aynı zamanda Karabük'ümüzün kuruluşunu da temsil etmektedir. 3 Nisan tarihi Karabük için bir milattır. Derneğimiz, bu önemli günden ismini alan "3 Nisan Türk Halk Müziği Korusu" nun kurulması için ilk adımı attık. "Biz büyük bir aileyiz" sloganıyla hareket eden derneğimiz, müziğin evrensel birleştirici gücünü kullanarak Karabük'ümüzde yediden yetmişe, bütün kurumlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız içindeki gönüllülerden oluşan solistler, koro elemanları, telli, üflemeli ve vurmalı çalgı çalanları bir araya getirerek tüm hemşerilerimizi kapsayan büyük bir aile oluşturmaya çalışmaktadır. Amacımız, Türk Halk Müziğini araştırmak, öğretmek, yaygınlaştırmak ve uygulamalarını konserler vererek hemşerilerimizin beğenisine sunup onların sosyalleşmelerine katkı sağlamak, günlük yaşamın stresinden ve yoğun iş temposundan kurtararak kendilerine keyifli bir zaman dilimi ayırıp hoşça vakit geçirebilmelerini sağlamak, çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Sevgi, saygı, dostluk, vefa gibi hayatımızdan çıkarıp attığımız, unuttuğumuz değerleri tekrar yaşamak ve yaşatmak amacıyla çıktığımız bu yolda, tüm kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve hemşerilerimizi ister enstrümanıyla isterse sesiyle "3 Nisan Türk Halk Müziği Korosu"na destek vermeye davet ediyoruz. Koromuz, her hafta Çarşamba günleri saat 18.30'da Kent Meydanındaki Karabük Belediyesi Nikah Salonunda çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir." dedi.