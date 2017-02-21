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Yaşadığı Kazanın Ardından Bacağı Kesilen Genç Hukuk Mücadelesi Başlattı

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Yaşadığı Kazanın Ardından Bacağı Kesilen Genç Hukuk Mücadelesi Başlattı
Yaşadığı motosiklet kazasının ardından defalarca gittiği hastanede her defasında iğne vurularak gönderilen Şendoğan Aydın, bacağı kesildikten sonra...

Yaşadığı motosiklet kazasının ardından defalarca gittiği hastanede her defasında iğne vurularak gönderilen Şendoğan Aydın, bacağı kesildikten sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Şendoğan Aydın, hastanenin ihmali olduğunu ileri sürerek, hukuk mücadelesi başlattı.

Şendoğan Aydın, Sancaktepe Sevenler Caddesi üzerinde 26 Ocak'ta motosiklet ile ilerlerken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanmış ve ardından hastaneye kaldırılmıştı. Aile olayın ardından yaşanan tedavi sürecinde iddialarda bulunmuş ve Şendoğan Aydın'ın sol bacağı kesilmişti. İddiaya göre, Şendoğan Aydın, doku zedelenmesi olduğu söylenerek evine gönderildi. Bacağındaki morluklar ve ağrılar nedeniyle birkaç kez daha hastaneye giden Şendoğan Aydın, her seferinde iğne vurularak evine gönderildi. Olaydan 2 hafta geçtikten sonra ise Şendoğan Aydın'ın bacağının durumunun kötü olduğu belirtilerek kesildi. Medyada yer alan iddiaların ardından ise hastane ile ilgili inceleme başlatıldı.

Uzun bir süre hastanede kalan Şendoğan Aydın, taburcu olarak Sancaktepe'deki evine geldi. Koltuk değnekleri ile evine gelen Şendoğan Aydın'a bu gelişi sırasında 10 yaşındaki oğlu Yusuf ve yakınları da eşlik etti. Eve girdikten sonra yaşadığı olayı anlatan Demir doğrama ustası Şendoğan Aydın, "Ben mağdurum. Bir iğne hatası bizi bu hale getirdi. Ben bunlardan şikayetçiyim, davacıyım. İstiyorum ki cezalarını çeksinler. Benim canım gitti. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Çok perişanım. Diyecek bir şey bulamıyorum. Hani ağlayasım geliyor. Bilmiyorum yani" dedi.

"Motosiklet arıza yaptığım için durdum, taksi çarptı"

Kazanın ardından hastanede yaşadıklarını anlatan Şendoğan Aydın, "Alacağım olduğu için bir yere gidiyordum. Bir arkadaşın motorunu aldım. Motor arıza yapınca ben durdum. Bir tane taksi geldi arkadan çarptı. Biraz zaman geçti ben gözümü hastanede açtım. Hastaneye gittiğimde kolumda sadece 5 tane çatlak olduğunu söylediler. Bacağımda doku zedelenmesi var dediler, gönderdiler. İkinci gün yine gittim yine aynı şekilde söylediler. Üçüncü günde bacağımda ödem oluşmuş, iğne vurdular bacaklarım su topladı. Su topladıktan sonra tekrar gittim bu sefer de kalbe vurur dediler, sonraki gittiğimde ise ameliyata alacağız dediler. Gittik ameliyat olduk, ayağımızı kaybettik. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama bunu yapanlar cezasını çeksin istiyorum" şeklinde konuştu.

İlk tedavisini yapan doktoru da eleştiren Şendoğan Aydın, "İlk gittiğimiz doktor bana bir şey yok dedi ve iğne vurdu. Ondan sonra da bu hale geldik. Gerekli yasal girişimlerde bulundum. Cezaları neyse çeksinler. Bir çocuğum var. Demir doğrama işi yapıyordum. Artık işimi de yapamayacağım" diye konuştu.

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