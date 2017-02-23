Yaşama Geri Döndü

Milas'ın Ekinanbarı Mahallesi'nde geçirdiği kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki genç sürücü, verdiği yaşam mücadelesini kazandı.
Milas'ın Ekinanbarı Mahallesi'nde geçtiğimiz 14 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen kazada, ağır yaralanan 19 yaşındaki genç sürücü yaşama yeniden tutundu.
Otomobil ile kullandığı motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan Milaslı 19 yaşındaki Muhammet Atila, hastanenin yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesini kazanarak sevdiklerinin arasına yeniden döndü. Atila'nın, Özel İzan Sağlık Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Geçtiğimiz 14 Aralık 2016 tarihinde; Ekinanbarı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Selahattin Efe Ö. idaresinde bulunan 48 AVF 52 plakalı otomobil ile 18 yaşındaki Muhammet Atila idaresinde bulunan 48 KH 527 plakalı motosikletin çarpışması sonucu, meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü Atila ağır yaralanmıştı.
Olay yerine gelen ambulansla Özel İzan Sağlık Hastanesine sevk edilen Atila, yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alınmıştı.
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