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Yaşanabilir Şehir Platformundan “Süpürgeni Al Da Gel” Eylemi

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Yaşanabilir Şehir Platformundan “Süpürgeni Al Da Gel” Eylemi
Ankara'nın Kızılay, Sıhhiye, Ulus gibi merkezi semtleri başta olmak cadde ve sokaklara üzerlerinde müstehcen resimler ve telefon numaralarının bulunduğu...

Ankara'nın Kızılay, Sıhhiye, Ulus gibi merkezi semtleri başta olmak cadde ve sokaklara üzerlerinde müstehcen resimler ve telefon numaralarının bulunduğu kartların atılarak, insanların fuhşa teşvik edilmesine tepki gösteren Yaşanabilir Şehir Platformu üyeleri, ellerinde süpürge ve küreklerle cadde ve sokaklardaki müstehcen kartları süpürerek Ankara Adalet Sarayına yürüdü.

Maltepe Köprü altında toplanan grup, cadde ve sokaklara üzerlerinde müstehcen resimler ve telefon numaralarının bulunduğu kartların atılmasına tepki gösterdi. Ellerinde süpürge ve küreklerle caddedeki kartları süpüren grup, daha sonra suç duyurusunda bulunmak üzere Ankara Adalet Sarayına yürüdü. Bu kartların genellikle insanların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklara, hatta camiler ve okulların kapılarına ve bahçelerine atıldığını söyleyen eylemciler, kartların dağıtımının da para karşılığında reşit olmayan çocuklara yaptırıldığını ifade ettiler. Bu kartların dağıtımının genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeden alenen ahlaksız tahrik ve psikolojik saldırıya ve tacize maruz kalındığını belirten platform üyeleri, çocukların da bu suça alet edildiğini söylediler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yaşanabilir Şehir Platformu Dönem Temsilcisi Avukat Zeynep Şensayımlar, "Bugün birkaç yıldır Ankara sokaklarında serbestçe dağıtılan fuhuş kartları ile ilgili yetkililerin ve halkın dikkatini çekmek ve suçla mücadele için bir bilinç oluşturmak üzere "Süpürgeni al da gel" adlı bir eylem başlattık. Topladığımız kartlarla Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

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