Yaşayan Şehir Müzesi Hafta Sonu Konuklarını Ağırladı

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi hafta içi ve hafta sonu şehir içi ve dışından olmak üzere konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi hafta içi ve hafta sonu şehir içi ve dışından olmak üzere konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve 100 yıllık yakın tarihten değerleri bulunan Yaşayan Şehir Müzesi, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini tüm ülkeye yansıtmaya devam ediyor. Bilecik Belediyesi tarafından; "Geçmişini Bil Ki Geleceğe Sağlam Basasın" düşüncesiyle gerçekleştirilen Yaşayan Şehir Müzesi; İstanbul, Ankara Çanakkale, Bursa, Yalova ve Konya başta olmak üzere birçok şehirden gelen turlara ev sahipliği yapıyor. İçerisinde Bilecik'i tanıtıcı yazılı ve görsel ögelerin yanı sıra Bilecik ve yakın çevresinin kültürel ve sosyal hayatından alınmış örnekleri sergileyen Yaşayan Şehir Müzesi hafta sonu, Darıca Hayme Ana Mahallesi Gençlik Grubu, Etimesgut'tan gelen heyet ve ildeki vatandaşlardan oluşan konuklarını ağırladı. Yaşayan Şehir Müzesini ziyaret eden konuklar, yetkililerden bilgi alarak hatıra fotoğrafları çektirdi.

Öte yandan, son yıllarda tanıtım ve turizm alanında birçok güzel çalışmayı gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, şehre kazandırdığı Yaşayan Şehir Müzesinin birçok şehirden gezi turlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceği belirtildi.