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Yasemin Can 5 Binde De Zirveyi Bırakmadı

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Yasemin Can 5 Binde De Zirveyi Bırakmadı
Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda müsabakalar tamamlandı.

Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda müsabakalar tamamlandı. Son günde 10 atletle finallerde temsil edilen Ay-yıldızlı Takım, bir altın madalya daha kazandı.

Polonya'nın Bydgoszcz kentinde dört gün süren Avrupa U23 (23 Yaş Altı) Atletizm Şampiyonası sona erdi. Türkiye, organizasyonu iki altın, bir bronz madalya ile tamamladı. İki gün önce 10,000 metrede şampiyon olan Yasemin Can, ikinci altın madalyasını 5000 metrede listeye ekledi. Yasemin, Elvan Abeylegesse'ye ait şampiyona rekorunu 15 saniye geliştirdiği 5000 metre mücadelesini 15:01.67 ile noktaladı. 20 yaşındaki milli atlet, böylece Amsterdam'daki Avrupa Şampiyonası'ndan sonra U23'te de duble yapma başarısı gösterdi.

5000 metre mücadelesinde piste çıkan bir başka milli atlet Emine Hatun Tuna da güzel bir yarış çıkardı ve 16:03.90 ile en iyi derecesini kayda geçirdi. Emine, Avrupa U23 dördüncülüğüne ulaştı.

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