Yasin Börü Davası Yine Ertelendi

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökoz'un öldürülmesiyle...

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökoz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 13. duruşmasına tutuklu sanıklar, müşteki ve müdafi avukatları ile şikayetçi aileler katıldı. Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Çelik, geçen celse esas hakkında mütalaasını açıklayarak 23 sanık hakkında 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanığın tahliyesine ve firari olan 3 sanığın dosyasının ayrılarak yargılamanın devam etmesini talep etmişti. Savcının mütalaasını vermesinin ardından mahkeme heyetinin bugünkü celsede kararını açıklaması bekleniyordu.

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, geçen celse karar verme ihtimalinin olduğunu ve tarafların duruşmada hazır olmasını istediğini hatırlattı. 8 sanık avukatının mazeret bildirerek duruşmaya gelmemesinden dolayı kararı açıklayamadıklarını belirten Otçu, "Herkes hazır olsaydı bu akşam bitecekti. Bir daha ki duruşmada ya bizzat gelelim ya da bir sanık vekili başka avukata yetki versin. Geciken adalet adalet değildir. Adaletin gecikmesine taraftar değiliz. Bir daha ki duruşmada elden geldiği kadar katılımın sağlanmasını istiyorum" diye konuştu.

Bazı sanık avukatları, mütalaaya karşı yazılı beyanlarını hazırlamak üzere süre talebinde bulunarak, bazı tutuklu sanıkların tutuksuz yargılanmasını talep ettiklerini belirttiler. Müşteki avukatları ise sanık avukatlarının süre talebinde bulunmalarını kabul ettiklerini ifade ederek, tutuksuz sanıkların da tutuklanmalarını talep etti. Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın sanık avukatlarının istediği sürenin verilmesini ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Mart 2017'ye erteledi.