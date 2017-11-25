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Yasin, Bu Sezon İlk Kez 11’de Başladı Ve İlk Golünü Attı

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Yasin, Bu Sezon İlk Kez 11’de Başladı Ve İlk Golünü Attı
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Yasin Öztekin, ligde bu sezon ilk defa ilk 11 de başladı ve ilk golünü kaydetti.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Yasin Öztekin, ligde bu sezon ilk defa ilk 11 de başladı ve ilk golünü kaydetti.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın evinde Aytemiz Alanyaspor oynadığı karşılaşmanın ilk golünü sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Yasin Öztekin kaydetti. Karşılaşmanın 33. dakikada Serdar'ın ara pasında ceza sahası için topla buluşan Gomis'in şutunda kaleci Haydar'dan dönen topu Yasin, filelere gönderdi. Bu sezon ligde Osmanlıspor, Sivasspor, Bursaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında sonradan oyuna giren Öztekin, toplam 68 dakika süre almıştı. Alanyaspor müsabakası ile bu sezon ilk 11'de başlayan Yasin, ilk golünü de bu maçta kaydetti. Başarılı futbolcu, maçta 90 dakika görev aldı.

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