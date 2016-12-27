Ligin ikinci yarı hazırlılarına başladıklarını belirten turuncu- beyazlı ekibin Başkanı Ali Sukas, ”Yasin Keleş ve İbrahim Demir yeniden renklerimize bağladık. Bu arada dört futbolcuyla görüşüyoruz. Bir kaç gün içinde netlik kazanacak. Ladik Belediyespor’un yükünü bizimle birlikte kaldırabilecek futbolcuları araştırıyoruz. Ligin ikinci yarısı bizim için çok önemli bununun bilincindeyiz" diye konuştu.
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YASİN VE İBRAHİM YUVAYA DÖNDÜ
Bölgesel Amatör Lig'in 4’üncü grubunda mücadele eden Ladik Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Sukas, geçen sezon Ayancık Belediyespor’da forma giyen Yasin Keleş ve İbrahim Demir'le yeniden anlaştıklarını söyledi
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