Yaşları Küçük Ama Dayanışmaları Büyük

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı öncülüğünde il genelinde faaliyet gösteren Sosyal Marketler, ihtiyaç sahibi...

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı öncülüğünde il genelinde faaliyet gösteren Sosyal Marketler, ihtiyaç sahibi vatandaşla yardım eli uzatarak mutluluklara vesile oluyor.

Ev eşyalarından, giyime, okul malzemelerinden, ekmek dağıtımına kadar vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Sosyal Marketler, bu anlamda sosyal yardımların ihtiyaç sahipleriyle buluşmasına köprü oluyor.

Öğrencilerin dayanışması gururlandırdı

Bu arada, Özel Minik Yıldızlar Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin minikleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kullanmadıkları kıyafetleri Reyhanlı da bulunan Sosyal Marketlere bağışlayarak örnek bir davranışa imza attı. Yaşıtlarının kıyafet sıkıntısıyla karşı karşıya kalmalarına gönülleri razı olmayan koca yürekli minikler, sosyal yardımlaşma konusundaki duyarlılıkları ile gönüllerde taht kurdular.

Reyhanlı'da faaliyet gösteren Sosyal Market'e araçlarla nakledilen kıyafetler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere özenle düzenlenerek raflardaki yerini aldı.

Sosyal Marketler, bağışçılarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü

Hatay genelinde durumu iyi olan öğrencilerin, özellikle giyim konusunda sıkıntılar yaşayan ihtiyaç sahibi yaşıtlarına ulaştırılmak üzere kıyafet bağışı yapabilecekleri HBB Sosyal Marketleri, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden vatandaşlardan gelecek bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kapılarını açık tutuyor.