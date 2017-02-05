Yaşlı Adam İşlettiği Tuvaletin Önünde Ölü Bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde 76 yaşındaki yaşlı adam işlettiği tuvaletin önünde ölü bulundu.

Konya'nın Kulu ilçesinde 76 yaşındaki yaşlı adam işlettiği tuvaletin önünde ölü bulundu.

Olay, Kulu Camikebir Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar yerinde bulunan tuvaletin önünde bir şahsın yattığını gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Süngeriçli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve polisin incelemelerinin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.