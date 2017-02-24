Yaşlı Adamı Defalarca Bıçaklayıp Tekmelediler

Konya'da iki kişinin beraber alkol aldıkları iddia edilen yaşlı adamı 15 dakika içerisinde defalarca bıçaklayıp tekmeledikleri o anlar bir iş yerinin...

Konya'da iki kişinin beraber alkol aldıkları iddia edilen yaşlı adamı 15 dakika içerisinde defalarca bıçaklayıp tekmeledikleri o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırganların, 20'nin üzerinde bıçak darbesinin ardından motosikletinin üzerine yığılıp kalan yaşlı adamı tekmeleyip tekrar tekrar bıçaklamaları kan dondurdu.

Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Hoca Cihan Tekke Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat T., (20) ve Bayram K. (22), Hasan Şengönül (64) ile kullanılamayan boş bir evde alkol almaya başladı. Alkol alan şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası darp edilen yaşlı adam, evden çıkıp motosikletini alarak yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada evden koşarak çıkıp yaşlı adamın peşinden giden şahıslar, cadde üzerinde yakaladıkları yaşlı adamı defalarca bıçaklayıp darp etmeye başladı. 15 dakika içerisinde defalarca bıçaklanıp darp edilen yaşlı adamın öldürülme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Motosikletin üzerine yığılan yaşlı adamı bıçaklayıp tekmelemeyi sürdürdüler

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aldığı bıçak darbeleri sonrası ayakta durmakta zorlanan yaşlı adamın daha sonra motosikletini alarak geri dönmek istediği ancak peşinden gelen saldırganlar tarafından tekrar tekrar bıçaklandığı görülüyor. Bıçaklı saldırganlar kendilerine müdahale etmek isteyen vatandaşlara da bıçak çekerek engel oluyor. Çok sayıda bıçak darbesi alarak motosikletinin üzerine yığılıp kalan yaşlı adam, gözü dönmüş şahısların saldırılarından kurtulamıyor. Saldırganlar motosikletinin üzerinde yığılıp kalan yaşlı adamı, gidip gidip gelip defalarca bıçaklayıp tekmelemeyi sürdürüyor. Aldığı darbelere daha fazla dayanamayarak motosikletiyle birlikte yere düşen yaşlı adama, şahısların saldırıları uzun süre devam ediyor.

Yaşlı adamı yerde de bıçaklayıp tekmelediler

Aldığı darbeler sonucu yere düşen yaşlı adamın üzerine koşarak atlayıp tekmeleyen bıçaklı saldırganı, arkadaşının da bir türlü sakinleştiremediği görülüyor. Bir kaç kez bıçağını yere düşüren saldırgan, bıçağı yerden aldıktan sonra da yaşlı adamı bıçaklamayı sürdürüyor. Bir ara evlerinin bulunduğu sokağa giren saldırganlar, yaşlı adamın yanında duran belediye otobüsü şoförü ve otomobil sürücüsünü de ellerindeki bıçakla engelliyor. Bunun üzerine otobüs şoförü yoluna devam ederken, bir anda ölümlü burun buruna kalan otomobil sürücüsü de aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Bıçaklı saldırganların cadde üzerinde duraklayan araç sürücülerini de bıçak göstererek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştıkları görülüyor.

Motosikletli çocuğun arkasından bıçak fırlattı

Güvenlik kamerası görüntülerinde bıçakladıkları yaşlı adamın etrafından ayrılmayan saldırganlardan birinin, olay yerinden geçmekte olan ve ardından hızla uzaklaşmak isteyen motosikletli bir çocuğun arkasından da bıçağını fırlattığı görülüyor. Şans eseri isabet almayan motosiklet sürücüsü hızla olay yerinden kaçarken, saldırgan daha sonra yerdeki bıçağını alarak tekrar yaşlı adamın yanına gidiyor. Yaşlı adama tekme atmak isterken kayıp düşen bıçaklı saldırgan, ayağa kalkıp yaşlı adamı defalarca tekmelemeyi sürdürdü. Ellerindeki bıçakla 15 dakika boyunca terör estiren saldırganlar kendilerine tepki gösteren bir apartmandaki bina sakinlerine de bıçağını çekerek tehditler savurdu.

Saldırganlar tutuklandı

Yaşanan dehşet anları olay yerine polis ekiplerinin sevk edilmesiyle sona eriyor. Polisleri görünce kaçmaya başlayan şüpheliler, polisle yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerine polis ve ambulansın gelmesiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Şengönül, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Murat T. ve Bayram K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.