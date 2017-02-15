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Yaşlı Adamın 171 Bin Dolarını Çalan Dolandırıcı Yakalandı

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Yaşlı Adamın 171 Bin Dolarını Çalan Dolandırıcı Yakalandı
DÜZCE (İHA) – İstanbul'da yaşlı bir adamın, FETÖ/PYD'ye yardım ettiğini söyleyerek 216 bin dolarını alan dolandırıcılardan biri Düzce'de 171 bin...

DÜZCE (İHA) – İstanbul'da yaşlı bir adamın, FETÖ/PYD'ye yardım ettiğini söyleyerek 216 bin dolarını alan dolandırıcılardan biri Düzce'de 171 bin dolarla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan 81 yaşındaki Erken Ö. isimli şahsı FETÖ/PDY'ye yardım ettiği gerekçesiyle korkutarak kendisinden para isteyen 3 kişilik dolandırıcılık çetesi yaşlı adamdan iki parça halinde toplamda 216 bin dolar parasını aldı. 3 kişilik dolandırıcılık çetesinin peşine düşen polis ekipleri Kazım K. isimli şahsı İstanbul'da yakaladı. Operasyonu derinleştiren güvenlik güçleri şahsın ifadesi doğrultusunda İstanbul'dan Şanlıurfa'ya gittiği tespit edilen Ahmet K. isimli şahsı Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir dinleme tesisinde yakaladı. Düzce polisinin düzenlediği operasyonda şahsın valizinde 171 bin dolar para bulundu. Paraları Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Ahmet A. isimli şahsa götürüldüğü belirlenen şahıs emniyetteki sorgusuna ardından adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ahmet K. tutuklanarak Çilimli Cezaevine konuldu.

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