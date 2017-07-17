Yaşlı Adamın Boynundaki Cüzdanı Çaldı, Polisten Kaçamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, evinin önünde oturan 86 yaşındaki adamın boynundaki para cüzdanını çalıp kaçmak isteyen çocuk kısa sürede yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, evinin önünde oturan 86 yaşındaki adamın boynundaki para cüzdanını çalıp kaçmak isteyen çocuk kısa sürede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, evinin önündeki basamaklarda oturan İ.N.K adlı yaşlı adam, sokaktan geçmekte olan 15 yaşındaki H.M adlı çocuğun saldırısına uğradı. H.M adlı çocuk, yaşlı adamın boynundaki cüzdanı çekip çıkararak kaçtı. 86 yaşındaki İ.N.K'nin şikayeti üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Masası ekipleri kısa bir incelemenin ardından H.M'yi kıskıvrak yakaladı.

H.M'nin içinde bin 500 lira bulunduğu öğrenilen cüzdandaki paraların 500 lirasını alıp, geri kalan bin lirayı ise bir sokaktaki parke taşının altına sakladığı öğrenildi. Parke taşının altında gizlenmiş olarak bulunan bin lira yaşlı adama teslim edilirken, yakalanan çocuk ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Burhaniye Cezaevi Çocuk Koğuşu'na gönderildi.