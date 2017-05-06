Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yaşlı dolandırıcının rahatlığı saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yaşlı dolandırıcının rahatlığı saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Büyük Ağrı Caddesi üzerinde kuyumcu dükkânına gelen takım elbiseli yaşlı bir kişi, kendisini karşı taraftaki giyim mağazasının sahibinin kardeşi olarak tanıttı.

Düğünleri olduğunu söyleyen dolandırıcı, kuyumcuyla da uzun süre sohbet etti. Kendisini giyim mağazasının sahiplerinin kardeşi olarak tanıtan dolandırıcı kuyumcudan 2 bilezik istedi. 2 bileziğin fiyatının 5 bin 300 TL çıkması üzerine dolandırıcı cebindeki 5 bin 100 lirayı çıkararak "200 liram eksik karşıdan dükkandan getireyim" demesi üzerine kuyumcu müdahale de bulunarak 200 TL'nin sorun olmadığını, bilezikleri alıp 200 TL'yi sonra getirebileceğini söyledi. Dolandırıcı, daha sonra tarttırdığı 10 bin TL değerindeki seti de alarak, karşı dükkandan parayı alıp geleceğini söyleyip dışarı çıktı. Profesyonel ve soğukkanlı davranan dolandırıcının bu anları saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kuyumcu Nevzat İnanç ise bir süre sonra giyim mağazasının sahibini arayarak "düğününüz varmış hayırlı uğurlu olsun" dedi. İnanç, düğün olmadığını öğrenince dolandırıldığını anladı.

Kuyumcu Nevzat İnanç, şunları söyledi: "Ben 8-9 yıldır burada bu işi yapıyorum. İlk kez böylesine rahat bir şekilde insanları dolandıran birini gördüm. Şahıs burada 2 bilezik sordu bilezikleri tarttım. 200 lirası çıkmadı. "karşıdan hemen dükkandan alıp getireyim" dedi. Karşımda bulunan hem uzaktan akrabam hem de esnaf arkadaşımız olan bir giyim mağazasının ismini verdi. Ben de kendisini daha önce burada hiç görmediğimi söyledim. Bunun üzerine "yeni dışarıdan geldiğini" söyledi. Ben de 200 lira için gerek yok karşıya gitmene deyince bu kişi ısrarla karşıya gidip getireceğini söyledi. Ben de gitme deyip çok ısrar edince karşıya gitmeyerek bilezikleri aldı. Oturdu kendisine bir çay da ısmarladım. Bilezikleri alınca "bu arada bana bir set de tartar mısın" dedi. Bende bir set tarttım 15 bin lira değeri çıktı. "Yok bu bize fazla gelir" diyerek onu bıraktı 10 bin lira değerindeki başka bir set aldı. Aslında peşinden baktım bakalım oraya doğru gidiyor mu diye gerçekten oraya doğru da gidince artık tam emin oldum. Sonra mağazanın sahibiyle görüştüm düğününüz varmış hayırlı olsun diye sonra sahibi de yok böyle bir şey deyince hemen 155'i aradım ve o ara dolandırıldığımı fark ettim. Ben paraya yanmıyorum sadece adamın rahatlığı beni hayrete düşürdü. Bu adam yakalanmazsa çok kişinin canını yakacak. Adam çok rahat bu kadar yıldır bu işi yapıyorum bir kere olsun başıma böyle bir şey gelmemiş hayretler içindeyim bu adam bu kadar bilgiyi nasıl öğrenmiş. Takım elbise giymiş olan bu dolandırıcı seti aldıktan sonra elini kolunu sallayarak buradan ayrıldı" dedi.