Yaşlı Evleri Paydaş Oldu

Muratpaşa Belediyesi, "Yaşlı Evleri'yle Raoul Wallanberg Enstitüsü'nün "İnsan Hakları Kentlerine Doğru" projesinin paydaşı oldu.

Muratpaşa Belediyesi, "Yaşlı Evleri'yle Raoul Wallanberg Enstitüsü'nün "İnsan Hakları Kentlerine Doğru" projesinin paydaşı oldu. Proje kapsamında ilk işbirliği çalışması Stockholm, Malmö ve Lund kentlerine yerel yönetimleri kapsayacak bir çalışma ziyaretiyle gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesi, sayıları 3 olan Yaşlı Evleri'yle İsveç Lund Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne bağlı kurulan ve insan hakları eğitimi ve araştırmalarını geliştirme hedefiyle 33 yıldır çalışmalarını sürdüren Raoul Wallanberg Enstitüsü'nün Türkiye'de yürüttüğü "İnsan Hakları Kentlerine Doğru" projesinin paydaşı oldu.

İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (SIDA) maddi desteğinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği kolaylaştırma perspektifiyle bu yıl başlayan proje, "insan hakları norm ve prensiplerinin yerelleşmesi ve gündelik yaşama uyarlanması için yeni metodolojik yaklaşımların geliştirilmesini" amaçlıyor.

Aynı zamanda katılımcı yerel yönetişimin gelişmesi adına kent üzerinde fikirler geliştiren çok çeşitli paydaşlar arasında sosyal diyaloğun arttırılmasını hedefleyen projeye Muratpaşa Belediyesi "Yaşlı Evleri'yle davet üzerine katıldı. 22 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen ilk toplantıda yapılan bilgi paylaşımının ardından Muratpaşa Belediyesi, "yaşlılar, göçmenler ve kadın" çalışmaları dalında projenin paydaşı olarak kabul edildi.

Bu kapsamda projenin ilk işbirliği faaliyeti 10 - 15 Aralık tarihleri arasında İsveç'in Stockholm, Malmö ve Lund kentlerine yerel yönetimleri kapsayacak bir çalışma ziyaretiyle gerçekleştirilecek. Ziyaretin ardından 3 yıl devam edecek projenin ilk yıl hedefi, "Farkındalık Yaratma" doğrultusunda çalışmalar başlayacak.