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Yaşlı hücrelerinizi egzersizle canlandırın

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Yaşlı hücrelerinizi egzersizle canlandırın
Hiçbir şey için geç değil. ‘Yaşlandım ben, artık bu şekilde yaşayacağım’ demeye son verin. Araştırmalar da gösteriyor ki yaşlansak bile hücrelerimiz her zaman iyileşmeye açık.

Yaşlı hücreler de egzersizden yoğun olarak faydalanır. Hatta yaşlı hücreler genç hücrelere göre egzersize daha hızlı cevap verir.

YAŞLANAN HÜCRELER YENİLENİR

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, yaşlılıkta egzersizin faydaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Yaşlanma vücutta hücrelere kadar uzanan bir durumdur. Yaşlı kişilerin hücrelerinde meydana gelen hasarlar daha şiddetlidir. Çünkü yaşlanınca hücrelerin yenilenmesi azalır, hücreler zayıflar. Enerji üreten mitokondrilerin sayısı azalır ve hücrelerdeki canlılık azalmış olur.

Bazı egzersiz programlarının yaşlanma sürecinde hücre yenilenmesini kısmen hızlandırdığı görülmüştür. Geçen yılların hücrede meydana getirdiği hasarların bazılarını geri döndürdüğünü göstermektedir.

Biz fizyoterapistlerin her zaman dediği gibi egzersiz ve aktivite insan bedeni için oldukça iyidir. Aynı zamanda egzersizin hücresel seviyede de oldukça faydalı olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmada kişilere farklı tarzlarda sporlar yaptırılmıştır. Ağırlıkla, bisikletle yapılan egzersiz çalışmaları sonrasında yapılan incelemede kişilerin kas kuvvetleri ve kan şekeri değerlerinde anlamlı bir düzelme görülmüştür.

YAŞLANMANIN İLERLEMESİNE MÜDAHALE EDEBİLİRİZ

Kaslara yapılan biyopsideki sonuçlar ise oldukça şaşırtıcıdır. Hücrelerin gen aktivasyonu belirgin bir şekilde değişmiştir. Etkilenen genler mitokondrilerdeki enerji üretme kapasitesini artıyor. Aralıklı olarak egzersizlere devam eden kişilerde ise mitokondrilerin sayısı artmıştır. Aynı zamanda mitokondriler daha sağlıklı hale gelmiştir.

Yaşlılıkta bedensel olarak yaşadığımız değişiklikler, hücrelerimizde de gerçekleşiyor. Yapılan çalışmalar kanıtlamıştır ki hücreleri gençleştirirsek yaşlanmanın ilerlemesine müdahale edebiliriz. Daha sağlıklı bireyler olarak yaşlılık sürecisini yaşayabilir. Yapılan egzersizler hücreleri canlandırır ve hücrelere enerji verir. Bu durumda yaşlanma ve hücrelerin sağlığındaki gerileme düzeltilmiş olur. Egzersizi hayatımızın bir parçası haline getirip, daha canlı ve enerjik bir hayat sürebiliriz.”

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