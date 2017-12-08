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Yaşlı Kadın Son Günlerini Huzurevinde Geçirmek İstiyor

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Yaşlı Kadın Son Günlerini Huzurevinde Geçirmek İstiyor
Adana'da tek odalı evde yaşlılık hastalıklarıyla mücadele eden, eli ve dirseği kırık 87 yaşındaki annesinin bakımını tek başına yapan Mustafa Tekin...

Adana'da tek odalı evde yaşlılık hastalıklarıyla mücadele eden, eli ve dirseği kırık 87 yaşındaki annesinin bakımını tek başına yapan Mustafa Tekin Özlüpınar, annesinin daha iyi bakılabilmesi için huzurevine yerleştirmek istediğini söyledi. Yaşlı kadın ise ömrünün kalan son zamanlarında artık rahat etmek istediğini belirterek, "Allah öldürmezse ölmüyorsun işte. Tuvalete bile tek başıma gidemiyorum" diye konuştu.

Seyhan ilçesindeki Kuruköprü Mahallesi'nde tek odalı bir evde bakıma muhtaç 87 yaşındaki annesi Hatice Ergün'le yaşayan Mustafa Tekin Özlüpınar (70), annesinin hastalıklarının arttığını, 3 yıldır annesine tek başına baktığını söyledi.

Annesinin 3 yıl önce 40 güne yakın hastanede tedavi gördüğünü dile getiren Özlüpınar, taburcu olduktan sonra da sık sık düşerek elini ve dirseğini kırdığını dile getirdi. Annesinin huzurevinde daha iyi bakılabilmesi için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurduğunu anlatan Özlüpınar, kendilerine "yer yok" denildiğini öne sürdü. Özlüpınar, "Yaşlılıktan dolayı sürekli düşüyor. Şimdi de kalp ve şeker rahatsızlıkları gelişti. 3 senedir tek başıma mücadele veriyorum. Her gün altını değiştiriyor, çamaşırlarını yıkıyorum. Sabah, öğle ve akşam yemeklerini yediriyorum. Ekmek lokmalarını bile ellerimle bölüyorum. Benim de yaşım ilerledi. Benim de hastalıklarım gelişmeye başladı. Duyduklarıma göre huzurevine yatarsa daha iyi bakılır. Raporları belirtip defalarca müracaat etmemize rağmen ilgilenmiyorlar. Huzurevine yerleşirse zaten yine sürekli yanına giderim ama daha iyi bakılır" diye konuştu.

Hatice Ergün ise ömrünün kalan son zamanlarında artık rahat etmek istediğini belirterek, "Ellerim tutmuyor. Allah öldürmezse ölmüyorsun işte. Tuvalete bile tek başıma gidemiyorum" dedi.

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