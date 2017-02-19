Yaşlı Kadın Yangında Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tek katlı bir evde yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın, çıkan yangında hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tek katlı bir evde yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın, çıkan yangında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Kasabası Esentepe Mahallesinde tek katlı evden çevreye duman yayıldığını gören vatandaşlar, itfaiye ve 112'ye haber verdi. Vatandaşlar evde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Neslihan Güçlü'yü evden çıkarmak için seferber olurken, yaşlı kadını evin giriş bölümünde yarı baygın bir şekilde buldu. Olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangın olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangının sobadan çıktığı öğrenildi.