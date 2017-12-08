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Yaşlı Kadına Çarpan Sürücü Kaçtı

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Yaşlı Kadına Çarpan Sürücü Kaçtı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 62 yaşındaki yaşlı kadına çarpan sürücünün kaçtığı iddia edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 62 yaşındaki yaşlı kadına çarpan sürücünün kaçtığı iddia edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki Elif Akpınar'a plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Yaralanan yaşlı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadına çarpan sürücünün olay yerinden hızla uzaklaştığını iddia eden mahalle sakinleri, yolu kapatmak istedi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, sürücünün belirlendiği bilgisi üzerine mahalle sakinleri yolu yeni trafiğe açtı. Bir süre daha kaza yerinde bekleyen mahalle sakinleri, polis ihtarı üzerine dağıldı.

Yaralı Akpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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