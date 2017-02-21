Yaşlı Kadını Dolandıran Zanlıları Adıyaman Polisi Yakaladı

Malatya'da, yaşlı bir kadını telefonla arayarak yaşlı kadının altın ve paralarını çalan dolandırıcılar Adıyaman polisi tarafından yakalandı.

Malatya'da, yaşlı bir kadını telefonla arayarak yaşlı kadının altın ve paralarını çalan dolandırıcılar Adıyaman polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da yaşlı bir kadını telefonla arayarak yaşlı kadından 2 bin 500 TL, 135 Euro, 24 adet altın ve 1 adet altın bilezik alarak hızla kayıplara karıştı. Kayıplara karışan şahısların Adıyaman'a geldiği bilgisini alan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman'a gelen şahısları takibe aldı. Takibe alınan şahıslar polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan H.İ.A.ve M.B. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şahısların yapılan üst aramalarında Malatya'da, dolandırdıkları yaşlı kadına ait 2 bin 500 TL 135 Euro, 24 adet altın ve 1 adet altın bilezik ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.