  • BIST 87.477
  • Altın 148,104
  • Dolar 3,7390
  • Euro 3,9945
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 11 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle

Yaşlı Kadını Gasp Kamerada

» »
Yaşlı Kadını Gasp Kamerada
Çorlu'da yolda güçlükle yürüyen kadının çantasını gasp eden şüpheli, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Çorlu'da yolda güçlükle yürüyen kadının çantasını gasp eden şüpheli, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu'da Silahtarağa Mahallesi Akıncılar Caddesi Fehmi Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, adı açıklanmayan ve yolda güçlükle ilerleyen yaşlı kadın kapkaç mağduru oldu. Yaşlı kadının kolunda taşıdığı çantayı gasp eden şüpheli, kadının elindeki çantayı alarak kaçtı. Kapkaç şüphelisine direnmeye çalışan, elindeki bastonla vurmak isteyen yaşlı kadın, başarılı olamayınca sokağın ortasına savruldu.

Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden yola çıkarak Y.B. (20) adlı şüpheliyi tespit etti.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin 2 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu belirlendi. Nitelikli yağma suçlaması ile gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşlı Kadını Gasp Kamerada

Yaşlı Kadını Gasp Kamerada

Yaşlı Kadını Gasp Kamerada

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Damadını Öldüren Kayınpeder Tutuklandı07 Şubat 2017 Salı 18:18
  • Bozüyük’te Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı07 Şubat 2017 Salı 18:18
  • Alanya’da Çalıntı Otomobil Operasyonu: 1 Gözaltı07 Şubat 2017 Salı 18:18
  • Fetö Sayesinde Zengin Olduğu İddia Edilen İşadamı Çomu: "Ailem Zaten Varlıklıydı"07 Şubat 2017 Salı 18:18
  • Fetö’den Aranan Kadın Polis Samsun’da Gözaltına Alındı07 Şubat 2017 Salı 18:18
  • Kahramanmaraş’ta Fetö’den 11 Polis Tutuklandı07 Şubat 2017 Salı 18:13
  • Turgutlu’da "Bylock" Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı07 Şubat 2017 Salı 18:13
  • Lüleburgaz’da Zincirleme Kaza: 23 Yaralı07 Şubat 2017 Salı 18:13
  • 5 Binanın 40 Bin Lira Değerindeki Asansör Panoları Çalındı07 Şubat 2017 Salı 18:13
  • Öğrenci Servisi Yaşlı Kadına Çarptı07 Şubat 2017 Salı 18:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti