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Yaşlı Kadının Cumhurbaşkanı Sevgisi

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Yaşlı Kadının Cumhurbaşkanı Sevgisi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde billboarddaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını severken ve tozlarını alırken görüntülenen 67 yaşındaki Melek Alkan'ın...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde billboarddaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını severken ve tozlarını alırken görüntülenen 67 yaşındaki Melek Alkan'ın en büyük isteği Cumhurbaşkanı ile tanışmak.

Çarşamba ilçesinde virane bir evde yalnız yaşayan Melek Alkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a a olan sevgisi şaşırtıyor. 67 yaşındaki yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını nerede görse, önce eliyle temizleyip daha sonra da öpüyor. İlçede refüjde bulunan bir billboardda Erdoğan'ın fotoğrafını gören ve daha sonra onu temizleyerek öpen Melek teyze, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre önce sokakta kaldığı öne sürülen ve kendisinden kira alınmayan virane bir evde yaşam mücadelesi veren Melek Alkan, Erdoğan'a olan sevgisinden dolayı evinin her köşesini onun fotoğraflarıyla donattı.

"O benim öz kardeşim gibi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her gün fotoğrafını sevdiğini belirten Melek Alkan, "Ben onu çok seviyorum. O benim öz kardeşim gibi. Onun eşini de gelinim olarak kabul ediyorum. Sokakta onun fotoğrafını görünce dayanamadım. Tozlanmıştı, ben de temizleyip sildim. Cumhurbaşkanı buraya geldiğinde onun mitinglerine gidiyorum. Eğer kabul ederse Ankara'ya onun yanına gitmeyi çok istiyorum. Onları görünce dünyalar benim olur. Onunla tanışmak istiyorum. Cumhurbaşkanı'ndan sadece sokak kedi ve köpeklerine yardım etmesini isteyeceğim. Başka bir şey istemem. Ben hayvanları çok seviyorum" dedi.

Cep telefonuyla Melek teyzeyi görüntüleyen Orhan Çakıcı da, "Tesadüfen oradan geçerken Melek teyzeyi gördüm. Kendisi zaten Cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Ben bir an temizlik falan yapıyor zannettim. Baktım ki silip sonra da öpüyor. Görünce ben de çok duygulandım ve kayıt altına aldım" diye konuştu.

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