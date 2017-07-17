Yaşlı Kadının Tek Geçim Kaynağı Hayvanlarını Çaldılar

Kırıkkale'de, yaşlı bir kadının tek geçim kaynağı olan iki büyükbaş hayvanı çalındı.

Kırıkkale'de, yaşlı bir kadının tek geçim kaynağı olan iki büyükbaş hayvanı çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden, sahip olduğu iki hayvandan elde ettiği süt ve yoğurtla geçimini karşılayan 73 yaşındaki Fadime Özaydın'ın büyükbaş hayvanları dün akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından çalındı. Biri yeni doğum yapmış iki dişi ineği çalan hırsızlar, ahırda sadece yeni doğmuş bir buzağıyı bıraktı.

Yaşanan olay anında evde olduğunu belirten gözü yaşlı Fadime Özaydın, "Evin ahıra bakan tarafında idim, akşam saatlerinde bir ses duydum fakat evin bahçesine köpekler için ekmek ve yemek bırakıyorum, ses oradan geliyor zannettim. Sabah kalktığımda ise hayvanlarım ahırda yoktu. Giden iki hayvanımdan çok anasız kalan bu buzağıya yanıyorum. Sabahtan beri yerinde duramıyor. İki küçük torunum var. Buradan kazandığımla hem kendimi geçindiriyor hem de torunlarıma da destek oluyordum" dedi.

Öte yandan, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri hırsızlığın yaşandığı yerde gerekli incelemeleri yaparak delil aradı. Polis, hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.