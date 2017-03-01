  • BIST 89.320
  • Altın 146,586
  • Dolar 3,6617
  • Euro 3,8667
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 16 °C

Yaşlı Vatandaşların Evlerini Kendi Evleri Gibi Temizliyorlar

» »
Yaşlı Vatandaşların Evlerini Kendi Evleri Gibi Temizliyorlar
Uşak Belediyesi yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara sahip çıkmak adına hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Uşak Belediyesi yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara sahip çıkmak adına hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Uşak Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen yaşlı, engelli ve maddi durumu yetersiz vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalarına devam ediyor. Evde bakım hizmeti kapsamında ihtiyaç sahibi ve zorda olanların yardımına koşan ekipler, vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderilmesini ve evin genel temizliğini yapılmasını sağlayarak bireylerin dertlerine çare oluyorlar. Bu kapsamda Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve eşi Halime Cahan evde bakım hizmetlerini yerinde görmek adına elleri öpülesi değerli büyüklerin evlerine misafir oldular.

Belediyeye gelen başvuruların titizlikle incelenip en kısa sürede müdahalede bulunulduğunu ifade eden Başkan Nurullah Cahan, "Değerli büyüklerimizin huzur içinde yaşamaları adına ilgili tüm birimlerimizle onların hizmetindeyiz. Gerekli olan tüm ihtiyaçlarını karşılamak bizim boynumuzun borcudur. Bu vesile ile çalmadık kapı bırakmıyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olma yolunda çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.

Her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olacaklarına değinen Başkan Cahan, "Sosyal sorumluluk projelerimize aralıksız devam edeceğiz" dedi. Cahan, "Şehrimizde herkesin derdiyle dertlenmeyi, onların şikayetlerine kulak vermeyi kendimize görev edindik. Yaşlılarımızı baş tacı olarak görüyoruz ve onların hayr dualarının bizleri daha iyi yerlere getireceğini biliyoruz. Temizlik işleri Müdürlüğümüz ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyorlar. Personelimiz belli periyotlarla evlere gidip tepeden tırnağa dip köşe temizliğini yapıyorlar. Bugünde eşimle beraber büyüklerimizi evlerinde ziyaret ettik, onların dualarını aldık. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Ev sahibi Naciye Bozkaya'nın kızı Ayten Cambaz, yapılan hizmetten son derece memnun olduğunu ifade ederek, "Evimize gelen arkadaşlar her türlü temizliği yaptılar. Dip köşe evimizi temizlediler. Rabbim vesile olanlardan razı olsun" dedi. Bir başka ev sahibi Kadir Altınoluk ise, "Bayan arkadaşlar daha önce de evimizi temizlemeye geldiler. Bugün de arkadaşlarla birlikte Başkanımız da evimize geldi misafirimiz oldu. Yapılan çalışmalardan son derece mutluyuz. Allah onları başımızdan eksik etmesin" ifadesini kullandı.

Yaşlı Vatandaşların Evlerini Kendi Evleri Gibi Temizliyorlar

Yaşlı Vatandaşların Evlerini Kendi Evleri Gibi Temizliyorlar

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Banaz’ın Yeni Gerdanlığına İlk Kazma Vuruldu01 Mart 2017 Çarşamba 17:53
  • Yaşlı Vatandaşların Evlerini Kendi Evleri Gibi Temizliyorlar01 Mart 2017 Çarşamba 17:53
  • Vali Erin’den Yeni Adıyaman Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Odası’na Ziyaret01 Mart 2017 Çarşamba 17:48
  • Bozüyük’te Çöp Konteynerları Dezenfekte Ediliyor01 Mart 2017 Çarşamba 17:38
  • İstihdam Seferberliği Anlatıldı01 Mart 2017 Çarşamba 17:38
  • Akıllı Ulaşıma Banko Çözüm01 Mart 2017 Çarşamba 17:38
  • Başkan Bakıcı’dan Muhasebecilere Çikolatalı Kutlama01 Mart 2017 Çarşamba 17:38
  • Mudanya Esnafından Bayraklı Birlik Ve Beraberlik Mesajı01 Mart 2017 Çarşamba 17:33
  • Okullararası Satranç Müsabakaları01 Mart 2017 Çarşamba 17:33
  • Gençlik Merkezi Gönüllüleri Kız Yurdu Bahçesinde Fidan Dikti01 Mart 2017 Çarşamba 17:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti