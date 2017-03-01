Yaşlı Vatandaşların Evlerini Kendi Evleri Gibi Temizliyorlar

Uşak Belediyesi yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara sahip çıkmak adına hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Uşak Belediyesi yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara sahip çıkmak adına hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Uşak Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen yaşlı, engelli ve maddi durumu yetersiz vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalarına devam ediyor. Evde bakım hizmeti kapsamında ihtiyaç sahibi ve zorda olanların yardımına koşan ekipler, vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderilmesini ve evin genel temizliğini yapılmasını sağlayarak bireylerin dertlerine çare oluyorlar. Bu kapsamda Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve eşi Halime Cahan evde bakım hizmetlerini yerinde görmek adına elleri öpülesi değerli büyüklerin evlerine misafir oldular.

Belediyeye gelen başvuruların titizlikle incelenip en kısa sürede müdahalede bulunulduğunu ifade eden Başkan Nurullah Cahan, "Değerli büyüklerimizin huzur içinde yaşamaları adına ilgili tüm birimlerimizle onların hizmetindeyiz. Gerekli olan tüm ihtiyaçlarını karşılamak bizim boynumuzun borcudur. Bu vesile ile çalmadık kapı bırakmıyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olma yolunda çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.

Her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olacaklarına değinen Başkan Cahan, "Sosyal sorumluluk projelerimize aralıksız devam edeceğiz" dedi. Cahan, "Şehrimizde herkesin derdiyle dertlenmeyi, onların şikayetlerine kulak vermeyi kendimize görev edindik. Yaşlılarımızı baş tacı olarak görüyoruz ve onların hayr dualarının bizleri daha iyi yerlere getireceğini biliyoruz. Temizlik işleri Müdürlüğümüz ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyorlar. Personelimiz belli periyotlarla evlere gidip tepeden tırnağa dip köşe temizliğini yapıyorlar. Bugünde eşimle beraber büyüklerimizi evlerinde ziyaret ettik, onların dualarını aldık. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Ev sahibi Naciye Bozkaya'nın kızı Ayten Cambaz, yapılan hizmetten son derece memnun olduğunu ifade ederek, "Evimize gelen arkadaşlar her türlü temizliği yaptılar. Dip köşe evimizi temizlediler. Rabbim vesile olanlardan razı olsun" dedi. Bir başka ev sahibi Kadir Altınoluk ise, "Bayan arkadaşlar daha önce de evimizi temizlemeye geldiler. Bugün de arkadaşlarla birlikte Başkanımız da evimize geldi misafirimiz oldu. Yapılan çalışmalardan son derece mutluyuz. Allah onları başımızdan eksik etmesin" ifadesini kullandı.