Yaşlılar Kolunu Kırıyor, Çocuklar Okula Gitmekte Zorlanıyor

İzmir'de Esentepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar yollarının bozuk olmasından dolayı çocukların okula gitmekte zorlandığını, yaşlıların yürürken...

İzmir'de Esentepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar yollarının bozuk olmasından dolayı çocukların okula gitmekte zorlandığını, yaşlıların yürürken kolunu kırdığını belirterek, yol yapılması için yetkililere seslendi.

Çiğli ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi 8809/40 sokak mevkiindeki yolun yapılmaması mahallenin tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri, yolun bir türlü yapılmadığını ve bu nedenle güçlük yaşadıklarını söyledi.

"İki kolumu birden kırdım"

Mahallede sakinlerinden 60 yaşındaki Nihal Kuşçu da yolun bozuk olmasından dolayı düştü ve iki kolunu kırdı. 1,5 yıldır mahallede yaşadığını belirten Kuşçu, "Ben emekliyim, maaşımı çekmek için gidiyordum. Yavaş yavaş inmeme rağmen mıcırdan ayağım kaydı ve iki kolum birden kırıldı. Sağ kolumu kullanamaz durumdayım. Buradan ne çıkabiliyoruz ne inebiliyoruz. Arabalarımız pert oldu. Bu yolların düzeltilmesini istiyoruz, vatandaşa yardımcı olmalarını istiyoruz. Biz vergi veriyoruz bu evlere, vergileri 3 gün geciktirirsem cezayı almayı biliyorlar, o zaman bende bu yolu istemeyi biliyorum" dedi.

Nihal Kuşçu belediyeye de giderek yetkililere durumu anlattığını, kendisine ise belediyeden geçmiş olsun yazısı geldiğini ve en kısa zamanda yolu yapacaklarını söylemelerine rağmen 3 aydır hiçbir şeyin yapılmadığını ifade etti.

Yola okul servis araçları girmiyor

Geçen yıl mahalleye taşınan Eda Yıldırım Alşen de çocuklarının okula gitmekte zorlandığını, servis araçlarının da yol bozuk olduğu için mahallelerine girmediği dile getirdi.Alşen, "Binamızdaki okula giden çocukları almak için hiçbir servis buraya girmiyor. Parasını veriyoruz çocukları almaları için ama ikna edemiyoruz. Servisçiler "Araçlarımızın alt takımlarını bozamayız, yola giremeyiz" diyorlar. Ayrıca yağmur yağdığında araçların kayma riski var bu yolda, diğer çocukları da haklı olarak riske atmak istemiyorlar. En kısa zamanda konunun çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuklar okula gitmekte zorlanıyor

Mahalle sakinlerinden Hayriye Gürkan ise iki çocuğu ile birlikte düşe kalka yoldan yürüdüklerini ve okula gittiklerini söyledi. Gürkan, İzmir'in göbeğinde böyle bir manzara içinde yaşamalarının kendilerini üzdüğünü belirterek, yetkililerin bir an önce konuya el atmalarını istedi.